Venedik gezilecek noktalar

Venedik, büyüleyici tarihi yerleri, son derece zengin tarih ve kültür mirasları, UNESCO korumasındaki 44 tarihi bölge ve eserleriyle göz dolduruyor. Bununla birlikte bazı şehirler var ki onların seyahat rotaları içerisinde adeta markalaştığı ve popülaritesini onlarca yıldır koruduğu söylenebilir. Bunlardan biri kuşkusuz ki kanallar şehri Venedik. 118 adanın köprülerle birbirine bağlandığı bir şehir olan Venedik, gondolların dolaştığı, tarihi köprüleri ve tahta kazıklar üzerine kurulu yerleşimleriyle ziyaretçileri büyülüyor.

Venedik’te ne yenir?

İtalyan mutfağı dünyada marka olmuş mutfaklardan. İtalya’da özellikle Venedik’te deniz mahsulleri ile yapılan yemekler öne çıkmakta. Her yanı sularla çevrili bu güzel şehirde pek çok İtalyan yemeğinin deniz mahsulleri ile yapılanları mevcut. Yanında isterseniz nefis İtalyan şaraplarını da tadabilirsiniz.

Baccala mantecato

Kremalı kurutulmuş morina balığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edilmiş krema ile pişirilmiş bir balık yemeği. Bazen maydanoz ve sarımsakla da yapılabilmekte. Ekmeğe sürülerek yendiğinden yanında taze ekmek ile servis edilir.

Risotto al nero di seppia

İtalyanların meşhur pirinç yemeği risotto kalamar mürekkebinden faydalanılarak pişirilir. Bölgenin meşhur yemeklerinden biri..

Fritole

Karnaval şehri ziyaret ederseniz geleneksel olarak hazırlanan hamur işi tatlılardan olan fritolü deneyebilirsiniz. Un, yumurta, tereyağı, süt, şeker, çam fıstığı ve kuru üzümlerden oluşan bu tatlı, yağda kızartıldıktan sonra üzerine pudra şekeri dökülür.

Mołéche

Venedik deniz ürünleri sevenler için mükemmel bir yer. Küçük yeşil bir yengeç olan Moleche, kabuklarını döktükten sonra yenen, mevsimlik bir lezzet. Kızartılarak yahut salatalarda kullanılır.

Venedik’te gezilecek yerler

Eğer ilk defa Venedik'te bulunuyorsanız, bu büyülü şehrin dar sokaklarında yürüyüş yapmak ve bir gondol ile gezmek Orta Çağ kokan kenti tanımak için güzel bir başlangıç olacaktır. Ardın şehir gezisine St. Maco Meydanı'ndan devam edebilir burada bulunan St. Marco Bazilikası'nı gezebilirsiniz. Seçkin Gotik sarayların olduğu Campo Santa Maria Formosa'yı keşfedip Marco Polo'nun evini görebilirsiniz. Dükler Sarayı’nın arkasında kalan küçük kanala giderseniz Ahlar Köprüsü’nü görebilir, San Marco’daki ziyaretlerinizi bitirdikten sonra San Polo yönüne giderek Büyük Kanal üzerine inşa edilmiş en eski köprü olan Rialto‘yu geçebilirsiniz. 118 adadan oluşan bu şehirde gezilecek çok yer var.

Venedik su kanalları ile sıra dışı bir şehir olmasının yanı sıra aynı zamanda tarihî açıdan da derin bir geçmişe sahiptir. Kuzeyden gelen akınlar sonucu buraya yerleşen topluluklar tarafından kurulan şehre Bizans İmparatorluğu tarafından ilk yönetici 697 yılında atanmıştır. Daha sonra Bizans’tan ayrılan Venedik, Batı Avrupa ile Bizans arasındaki deniz ticaretini kontrolü altına almış, genişleyen donanması ile Ege’deki birçok adayı ve Kıbrıs’ı kendine bağlamıştır. İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet Venedik’e savaş ilan etmesi ile Venedikliler Akdeniz’deki üstünlüklerini kaybetmiştir. 1797 yılında Napolyon Bonapart’ın hâkimiyetine geçen şehir ardından Avusturya sonrasında ise İtalya Krallığı hâkimiyetine geçmiştir.

Kültür ve sanat konusunda da büyük ilerleme gösteren Venedik’te her yıl 16 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Festivali tarihte ilk defa 1268‘de kutlanmaya başlanmış kökeni Pagan kültüründeki bahar karşılama törenlerine dayanan bir etkinliktir. Konser ve balo gibi halka açık etkinliklerin düzenlendiği karnavalda maskeler dikkati çekiyor. Venedik’te gezilecek yerler ile ilgili özel günlük ve paket tur seçeneklerini, öncelikle Venedik turları sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

San Marco Meydanı (Piazza San Marco)

Şehrin en canlı meydanı olan San Marco’da San Marco Bazilikası ve arkeoloji müzesi başta olmak üzere pek çok tarihî yapıyı gezebilirsiniz. Kentin lüks otelleri ve mağazaları bu meydan ve çevresinde yer almakta.. Meydan, Ekim-Mart arasında dönemde su seviyesinin yükseldiği dönemlerde ziyarete kapatılabiliyor.

San Marco Bazilikası

San Marco Meydanı’nda yer alan göz alıca kilise kubbesinde bulunan yaldızlı Bizans mozaikleri nedeniyle “Altınların Kilisesi” adıyla da bilinmekte. Kilise 828 yılında inşa edildikten sonra günümüzdeki görünümünün büyük kısmını 11. yüzyılda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda elde etmiştir.

Dükler Sarayı (Palazzo Ducale)

9. yüzyılda inşa edilmiş Dükler Sarayı, Venedik’in yönetim merkezi olmuştur. Sonradan geçirdiği restorasyon ile yapı Gotik tarzda inşa edilmiştir. Dikkat çeken noktaları ise taç giyme törenlerinin yapıldığı merdivenler, Tintoretto’nun eserleri ve vatana ihanet eden düklerin tasvir edildiği Sala del Maggior Consiglio’dur.

Aziz Mark’ın Çan Kulesi (Campanile di San Marco)

Aziz Mark’ın Çan Kulesi, ilk olarak 9. yüzyılda inşa edilmişse de 16. yüzyıla kadar birçok defa yeniden inşa edilmiştir. Çan kulesi, 1902 yılında tamamen çökmüş ve 1912’de aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Fotoğraf çekmek için çok güzel bir manzarası bulunmakta..

Rialto Köprüsü (Ponte di Rialto)

Büyük Kanal üzerinde 16. yüzyılda yapılmaya başlanan köprü, San Polo ile San Marco’yu birbirine bağlamakta. Köprünün tasarımı ise Antonio de Ponte’ye aittir.

Murano Adası

6. yüzyılda Romalılar tarafından yerleşime açılan adanın popüler olmasının sebebi rengârenk evleri ve dar sokakları. Burada gezmeye Museo Vetrario’dan başlayabilirsiniz.

Arkeoloji Müzeleri

Correr, bünyesindeki Arkeoloji Müzesi Venedik’in geçmişi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek için ideal bir yer.

Rialto Pazarı

Yerel ürünlerin satıldığı Pazar 1097 yılından bu yana San Polo’da kurulmakta.



