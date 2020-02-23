Venedik Karnavalı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İtalya'nın en renkli festivali Venedik Karnavalı, bitmesine iki gün kala corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi.

Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik’te bu akşamdan itibaren karnaval için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı.

On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı’nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu. Venedik ve Veneto’nun kalanında müze, okul, üniversite ve halka açık diğer mekanların en erken 1 Mart’a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Yetkililer, ülkede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısının da 133’e yükseldiğini duyurdu. Venedik’te testleri pozitif çıkan 3 kişinin bulunduğu, hepsi 90’lı yaşlarına yakın bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtalya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) dolayısıyla ilk kez dün bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu ölüm, İtalya'da salgın nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

İtalya'nın Lombardiya Bölgesi’ndeki vakalarla, ülke genelinde bir anda fırlayan vakalar sonrasında Sağlık Bakanı Sperenza, bölgenin başkenti Milano'da yaptığı basın toplantısında, aldıkları önlemler kapsamında, 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

İtalya’nın kuzeyinde önceki gün ortaya çıkan yeni vakalar dışında, Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Covid-19 dolayısıyla tedavileri devam ediyor.