Venedik yeniden sular altında

Kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu olan şehirde yapılan ölçümlerde su seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 187 santimetreyle, sel sularının tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını bildirdi. 1966 yılında 194 cm ölçülen su seviyesi şehrin tarihinde en yüksek su seviyesi olarak yer alıyor. Belediye başkanı Luigi Brugnaro bünyesinde birçok tarihi eser ve dünya mirası barındıran Venedik’te maddi zararın çok yüksek olduğunu açıkladı.

Dünya Miras listesinde bütünüyle yer alan Venedik şehri daha önce de yılın yağış alan sezonlarnda sel baskınlarına uğruyordu, ressam Vincenzo Chilone'ye ait 1825 tarihli 'Piazza di San Marco' adlı tabloda da sel felaketi resmedilmişti.

Zarar 1 milyar euro

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Messaggero gazetesine verdiği demeçte, “Kentte suların yükselmesiyle oluşan zararın tahmini 1 milyar euro olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, sular çekilip, her şey kuruduktan sonra suların, evlere, iş yerlerine, kültürel ve sanatsal varlıklarımıza ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Venedik’in sadece Venediklilere ya da İtalyanlara değil, bütün dünyaya ait olduğunu belirterek, "Kesinlikle korunması gereken bir yer. Öncelikle İtalya’nın ilgilenmesi ardından herkesin özel ilgi göstermesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." demişti.

DHA



