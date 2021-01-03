Venezuela'daki son buzul küresel ısınma nedeniyle eriyor
Venezuela'da en yüksek ikinci zirve olarak bilinen Humboldt zirvesindeki son buzul kütlesi küresel ısınma nedeniyle hızla eriyor. Başlangıçtaki büyüklüğü 300 futbol sahası genişliğinde olan buzulun tamamen erimesine çok az bir süre kaldı.
03 Ocak 2021, Pazar 13:04 Son Güncelleme:
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Sputnik'te yer alan habere göre, Venezuelalı araştırmacılar, ülkenin kuzeybatısındaki Sierra Nevada de Merida Dağı'nın zirvesinde yer alan Humboldt zirvesindeki son buzulun erimek üzere olduğunu bildirdi. Araştırmacıların mayıs 2019 ila ekim 2020’de iklim değişikliğinin etkilerini belgelemek amacıyla topladıkları kayıtlara göre, Humboldt zirvesindeki son buz kütlesinin tamamen erimesine çok az süre kaldı. Bilim adamlarına göre, buzulun başlangıçtaki büyüklüğü 300 futbol sahası genişliğindeydi.
https://twitter.com/Zehub/status/1344916373940670464
https://twitter.com/PositivityRipp1/status/1345147222699040768
And Dağları en çok etkilenen yerlerin başında geliyor
20. yüzyıl boyunca yükselen atmosferik sıcaklıklar buzulların hızla daralmasına neden olurken, Tropik And Dağları bu değişikliklerden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.