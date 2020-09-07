Venüs Aslan burcunda: Bu hafta neler getiriyor?

Bir ilişki içinde ortaya koyduğumuz rolü her zaman Venüs belirler. Şimdi Aslan burcu ilerleyişine başlayan Venüs ile her birimiz bir kraliçe veya kral neden olmayalım? İlişkide edindiğimiz rollerimizde dışa dönük ve kendine güvenli bir yapı ortaya koymaya başlıyoruz.

Venüs’ün Aslan burcu ilerleyişi 2 Ekim gününe kadar sürecek. Bu süre içerisinde bir ilişkiden beklentimizde bazı değişimler hissedeceğiz. Layık olduğumuz sevgi, ilgi, özen ve takdiri alma arzumuzun arttığını fark edebilir ve kendimizi ilişkinin değişen dinamikleri içinde bulabiliriz.

Venüs Aslan transiti hangi burcu nasıl etkileyecek?

Yükselen Koç: İlişkilerinizin kraliçe ya da kralı olmak için Venüs’ün Aslan burcu geçişi belki de en çok sizi destekliyor olacak. Aşka, sevgiye dair yaklaşımlarınızda kendinize olan güveni tazelemeniz için doğru bir zaman olarak değerlendirebilirsiniz. İçinizdeki yaşam sevgisinin sizi yönlendirmesine izin verin.

Yükselen Boğa: Aile içi konularda daha rahat ve kolay bir iletişim içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ev, yuva gibi hayatınızda önemli olan, aidiyet içeren birliktelik ve konular üzerinde kararlar almak ve herkesi organize etmek için kendinize olan güveninizi değerlendirin.

Yükselen ikizler: Kendinize olan güven duygunuzun artmasıyla düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve kararlarınızı daha emin ve güçlü bir şekilde ifade ediyor olduğunuzu fark edebileceksiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınızla olan sorunlarınızı çözmek için iyi bir zaman olarak değerlendirebilirsiniz.

Yükselen Yengeç: Maddi kaynaklarınız üzerinde olumlu beklentilere girebilirsiniz. Venüs’ün Aslan burcu geçişi, para kazanma konusunda şanslı bir evrede olabileceğinize işaret ediyor. Yeni bir işe başlayabilir veya iş hayatınızdan elde edeceğiniz kazanımlar artabilir.

Yükselen Aslan: Hayatınızda heyecan ve coşkunun arttığını hissedeceksiniz. Dışa dönük bir yapıyla istek ve amaçlarınıza çok daha kendinize güvenerek yönelmeniz söz konusu olacak. Yeni bir işe başlamak, iş hayatında değişiklik, seyahatler şu dönem hayatınıza bolca aktiflik getirecek.

Yükselen Başak: Geçmişte kaldığını düşündüğünüz bir ilişkinizin yeniden canlanması ve hayatınızda yeniden yer bulmasıyla karşılaşabilirsiniz. Kendinize verdiğiniz değer yargısı üzerine düşünmek ve bir ilişkinin kraliçesi ya da kralı olmayı istemek çekinilecek bir şey değil!

Yükselen Terazi: Hareketli, dışa dönük ve sosyal olmak adına sizi destekleyen enerjiler var. Venüs’ün Aslan burcu geçişi, kalabalıklar içerisinde dikkat çekmenizi ve kraliçe ya da kral ilan edilmenizi sağlayabilir, değerlendirin ama abartılı davranışlara dikkat! İlişkilerinizde liderlik ve cömertliğinizi ortaya koymanın tam zamanı.

Yükselen Akrep: Bir kral ya da kraliçe olarak kariyerinizde parlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Özgüven duygunuz artıyor. Bunu yıkıcı değil yapıcı olarak kullanmaya bakın. Kariyer hayatınız yepyeni bir döneme girebilir ya da evlilik, ikili ilişkilere yönelik çok önemli gelişmeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Yeni bir ilişki başlangıcı, evliliğe atılan ilk adım sizi bekliyor olabilir.

Yükselen Yay: Kendinize olan inanç ve güveninizin artmaya başladığını fark edeceksiniz. Artan sosyal hayatınızla birlikte aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. Eski bir aşkın yeniden gündeme gelmesi ve yeniden başlayan bir ilişki halini alması söz konusu olabilir. Çalışma hayatınızdaki pozitif değişimler sizi mutlu edecek.

Yükselen Oğlak: Venüs’ün Aslan burcu geçişi size maddi açıdan sürpriz gelişmeler getirebilir. Ortaklıklı işler yapmaya başlamak, kariyerinizde yeni bir yol çizmek ve sahnede olmak için kendinize güven duymak için çok uygun dönem olarak değerlendirebilirsiniz.

Yükselen Kova: İlişkiler, birliktelikler, evlilik ve varsa ortaklıklarınız arasında karşılıklı bağlar, etkileşimler artıyor. İkili ilişkilerinize ve birlikteliklerinize yönelik önemli gelişmeler bekleyebileceğiniz bir zamandasınız. Yeni ilişkilerin hayatınızda yer alabileceği bu dönem, ilişkilerin evlilik gibi resmi nitelik kazanmaya doğru ilerlediği bir dönem halini de alabilir.

Yükselen Balık: Şu sıralar ilişkinizin en çok ihtiyacı olan şey karşılıklı uyumu sağlamak olabilir. Venüs’ün Aslan burcundan geçişi ilişkilerinize empatiyle bakmak, şefkat ve işbirliğine yatkın olarak davranmak ve böyle tutumlarla karşılaşmak için fırsat ve şans sağlıyor. İlişkinizde uzun zamandır süregelen bir sorunu çözmek için gerekli sabrı ve yardımseverliği kendinizde bulacaksınız.

Haftanın günlerine göre bizi neler bekliyor?

7 Eylül Pazartesi: Karşılıklı ilişkilerde bazı zorlanmalarla karşılaşmak söz konusu olabilir. Aşırı katı tutumlar, inatçılık, "Ben bilirim" tarzı davranışlar sorun yaratabilir. Bu yönden dikkatli olmakta fayda var, uyum gösteremesek bile biraz sabırlı davranmak ve beklemek yerinde olur.

8 Eylül Salı: Sorunlarımızı konuşmak ya da ortak bir karar almak için bugünü değerlendirebiliriz. Uyumlu olmak adına destekleyen enerjiler günün ilk yarısında daha etkili olacak.

9 Eylül Çarşamba: Karşılıklı kurulan ilişkiler ve bağlar adına şanslı bir gün. Akıcı sohbet ortamı yaratabilir, yeni kararlar alabilir, birlikteliklerimizdeki sorunları çözebilir ve ilişkilerimizi tazeleyebiliriz.

10 Eylül Perşembe: Ne istediğimize ne için harekete geçtiğimize dikkat etmemiz gereken bir gün. Çok önemli kararlar almak için çok düşünmek gerektiğini unutmayalım. Acaba gerçekçi miyiz yoksa olaylara aşırı hayalperest mi yaklaşıyoruz?

11 Eylül Cuma: Duygusal olarak kendimizi hassas hissedeceğimiz gibi, ailevi ya da ilişkilere dair konular bizi düşünmeye ve üzerinde konuşmaya zorlayabilir. Olaylar karşında duygusal yaralanmalara açık olabileceğimizi bilmekte ve sakin kalarak kendimizi korumaya çalışmakta fayda var.

12 Eylül Cumartesi: Duygusal ve ailevi konulardan yana şanslı bir gün. Eşimizle, sevgilimizle ya da ailemizden yakın kişilerle aramızdaki bağları güçlendirmek için karşılıklı kontaklar kurmak adına fırsatlar ile karşılaşabiliriz.

13 Eylül Pazar: İlişkilerimizde kalıcı ve sağlam adımlarla ilerlemek için gereken sorumlulukları üzerimize alma gücünü ve gönüllüğünü göstermek bize kazanç sağlayacaktır.