Venüs doğum haritasında kişisel olarak ilişkilere yaklaşımımız ve bir ilişkiden beklentimiz hakkında bilgi almak için başvurduğumuz bir gezegen ve önemli bir kaynak. Venüs’ün yerleştiği burç ise ilişki içinde kendimizi ifade etme biçimimiz, ilişki kurma modelimiz, ortaya koyacağımız davranışlar ve nasıl bir ilişkinin bizi mutlu edebileceği hakkında bilgi verir. Venüs’ü burçlarda tanıttığımız yazımızda bu hafta sırada Aslan var. Venüs Aslan burcu yerleşiminde kişi bir ilişkiden ne bekler, nelerden mutlu olur, nasıl ilişkilere çekilir? Venüs gezegeninin Aslan burcu yerleşimi tarihlerini aşağıdaki adreste bulabilir, doğum haritanızdaki yerini saptayabilirsiniz.

Doğum haritasında Venüs Aslan burcunda yerleştiğinde kişi için, sevgi ve aşk ilişkileri sıcak, samimi ve bir o kadar da karşılıklı romantik duygular içermelidir. Bir ilişkinin gerektirdiği tüm özeni ve ilgiyi gösterecek olan Venüs Aslan kişisi aynı şekilde karşısındaki kişiden de ilişkiye özen ve ilgi göstermesini bekler. Sıradan bir ilişki içinde olmak onu asla tatmin etmez, bağlılığını, aşkını, ilgisini kendisine davranışları ile belli eden ilişkilere doğru çekilir. Venüs Aslan burcunda olduğunda kişi için ilişkilerden alacağı beğenilme, aşk itirafı, sadakat ve güvenilmek arzusunun tatmin edilebilir olması çok önemlidir. Bu arzusu tatmin edilmiş bir Venüs Aslan kişisi kendini o ilişkiye adama konusunda tereddüt etmez. İlişki için göstereceği maddi manevi cömertliğinin yanında sevecen, düşünceli ve sevdiklerini korumak için her şeyi yapan kişi olur.

Aslan burcunda bir Venüs için ilişkinin standartları yüksek olmalıdır! Vasat giden bir ilişki Venüs Aslan için sıkıcı olur. İlişkinin standartlarda yüksek olmalıdır. Her şeyin yolunda ve düzen içinde gidiyor olması onun için yeterli olmaz, ilişkinin beklediği yüksek standartlara sahip olmasını ister. Vasat ve sıradan bir ilişki yerine bulunduğu koşulları riske atmayı ve egosunun besleneceği ilişkilere yönelmeyi tercih eder. Standartları ise ortak zevkler, karşılıklı jestler, iltifatlar ve önemli hissettiren sevgi gösterileri oluşturur.

Aşk; cesaret, tutku ve romantizm demektir

Aslan burcundaki Venüs için karşısındaki kişiden ona duyulan hayranlık kendi egosunu okşayan ve o ilişkiye bir nevi kendisini vermesi için gereken en önemli kıstaslardan birini oluşturur. Özel ve önemli olduğunu hissetmek ve hayranlık duyulmaktan hoşlanır. Onun için bir ilişkinin olmazsa olmazını kendisine hayranlık duyulması, saygı duyulması ve gurur duyulması oluşturur. Gerek özel ilişiklerinde gerek arkadaşlık ilişkilerinde ve ailevi ilişkilerde ilgisini etrafındaki kişilere sevecen ve aynı zamanda gösterişli bir biçimde sunmaktan çekinmez. Herkesin unuttuğunu sandığınız bir doğum gününüzü bir anda sürpriz bir şölene çevirmek tam bir Venüs Aslan sevgiliniz, eşiniz veya arkadaşınızın tipik davranışı olabilir. Size özel olduğunuzu hissettirirken kendisine olan hayranlığınızı dile getirmeniz ve onunla gurur duyuyor olduğunuzu belirtecek takdiri sunmanız Venüs Aslan kişisini için alacağı en büyük motivasyon olur. Farklılığını ortaya koymak ve sizde bunun karşılığında hayranlık uyandırmak kadar onu ilişki içinde mutlu eden ve size bağlanmasını sağlayan başka şey yok gibidir. Soğuk ve mesafeli olmayı sevmeyen Venüs Aslan kişisi özellikle ikili ilişkilerde sıcak temas ve sakınmadığınız sevgi gösterileri ile kalbini mütemadiyen kazanabilirsiniz.