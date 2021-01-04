Venüs Balık burcunda

Venüs bir doğum haritasında kişisel olarak ilişkilere yaklaşımımız ve bir ilişkiden beklentimiz hakkında bilgi almak için başvurduğumuz bir gezegen ve önemli bir kaynaktır. Venüs’ün yerleştiği burç ise kişisel olarak bir ilişki içinde kendimizi ifade etme biçimimiz, ilişki kurma modelimiz, ortaya koyacağımız davranışlar ve nasıl bir ilişkinin bizi mutlu edebileceği hakkında bilgi vericidir.

Astrolojik haritanızda Venüs’ün anlamı

Doğum haritanızda Venüs’ün hangi burçta yerleşmiş olduğunu bilmek kendinizi tanımanız için size bir adım attırır. Pek tabii ki tek başına bir gezegen ile kendimizi tanımak mümkün olmayacaktır. Bir bütün olan kişilik yapımızı ancak bir bütün olan doğum haritalarımız ifade edebilir. Fakat bir doğum haritasında Venüs’ün yerleşimi hakkında bilgi sahibi olmak kendimiz hakkında önemli farkındalık elde etmiş olmamız anlamı taşır.

Venüs bizi hayata bağlayan, bizi mutlu eden, zevk veren, istek ve ilgi uyandıran şeylerdir. Neyi sevdiğimiz, sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz, diğer kişiler ile nasıl ilişkiler kurduğumuz, tavırlarımız ve arzularımızı bize Venüs gezegeni ifade eder.

Yaklaşık 12 haftadır Venüs’ü burçlarda anlattığımız yazımızda bu hafta sırada Venüs Balık burcu yerleşimi var. Venüs’ün Balık burcu geçişi tarihlerini bulmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2020/12/26/venus-balik-burcunda-tarihleri/

Balık burcu duygusal, empatik, duyarlı ve hayalperest bir yapıyı anlatır. Venüs Balık burcu yerleşiminde olduğunda aşk ve sevgi ifadelerimiz özellikle hassas, şefkatli ve romantizm barındıran bir doğaya bürünürler.

Venüs bu burçta çoğu zaman yaratıcılığın üst sınırlarında oldukça geniş bir fantezi dünyasının varlığını da simgelemektedir. Hayalperestlik özellikle kişilik yapısında öne çıkmış ve belirginleşmiş olabilir. Balık burcunun içsel yapısında Venüs’ün ifadesi derinleşen, koşulsuz aşk ve bağlılıklara dönüşen bir anlam kazanır, duygular her şeyden çok daha önemlidir.

Koşulsuz aşk!

Merhamet ve şefkat gibi duyguları güçlü olan Venüs Balık burcu kişisi gerek ikili ilişkilerde gerek arkadaşlık dostluk türü ilişkilerde ve ailevi ilişkilerde güçlü bağlılıklar kurma ihtiyacı ve eğilimi içerisine girecek ve bu yolda fedakârlık yapmaktan hiç çekince duymayacaktır. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı çok duyarlı olan yapıları onları bir ilişkinin içinde çoğu zaman her şeyi göğüsleyen ve aşırı fedakâr bir profil içine girmesine yol açacak kadar ileri gidebilir. Bu Venüs balık burcu kişisi için hayal kırklıklarına, fantezi dünyasına kaçmanın yol açabileceği yanılgılara kadar varan zorlayıcı etkiler olabilecektir. İçinde bulunduğu ilişkiyi her ne şartta olursa olsun duygusal bir yükümlülük ve kuvvetli bağ ile uzun süre götürmek isteyecektir. Sevgiyi sevmek yalnız kalmaktan çok daha fazla onu diğer kişiler ile ilişikler içinde olmaya çeken en önemli hissiyatını oluşturmaktadır. Bir ilişkiyi sahiplenme gücü yüksek olan Venüs Balık burcu kişisi aynı zamanda bir ilişkiden beklediği ilgi, korunaklı alan içine alınma, güçlü bağlılıklar adına yüksek beklentiler içine girebilecek ve bu onda var olan ilişkilerini sorgulayan, tatminsizlik yaratan bir duygu durumu halinde ortaya çıkabilecektir.

Duyguların derin dünyasını fark edebilmek ve başkaları ile paylaşabilme güdüsünün güçlü dürtüleri ile Venüs Balık kişisi manevi anlamda ikiliği ortadan kaldırıp tek olma arzusu ile dolu olduğundan dolayı yakın ve bir nevi birbiri ile bütün hale gelmiş birlikteliklere ihtiyaç duyacaktır. İlişkilerinde bu yönde davranış modeli çizecek olmak onda aşk ve sevgi gibi derin bağlılıklar içeren duygu durumlarını içeren ilişkilere derin bir çekilme hissi ile ortaya çıkacaktır.

Aşırılaşan duygular kişi de gerçeklik algısını yitirebilmeye ve hayal gücünün sınırlarını kaybetmenin yol açabileceği hayal kırklıklarına kadar varabilecektir. Çok güçlü duygusal bağlar ile kurulan ilişkilere işaret edebilen Venüs Balık burcu yerleşimi duyarlı ve empati gücünün çok yüksek olduğu bir yapıyı ele verir.