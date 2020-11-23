Venüs Başak burcunda: Saflık ve masumiyet tanrıçası

Venüs-Başak yerleşimi tarihlerini aşağıdaki adreste bulabilir, doğum haritanızdaki yerini saptayabilirsiniz. Venüs Başak kişisi için ilişkiler, üzerine düşünülmesi gereken, birlikte biçimlendirilecek ve olması gereken ya da olması beklenen en ideal duruma kavuşturulabilecek olan birlikteliklerdir. İlişkilere bu bakış açısı ile bakan Venüs Başak, ilişkiyi ideal kritere yaklaştırmak için özveri ve fedakârlık yapmaktan da asla çekinmez. Bir doğum haritasında Venüs Başak yerleşiminde olduğunda ilişkiler özveri ile şekillenir ve faydalı olma arzusuyla mükemmelleştirme çabaları ile sürdürülür. Venüs Başak kişisi için sevgisini gösterme şekli, bir Venüs Aslan kadar gösterişli ve yüksek sesli bir ifade tarzı taşımaz ya da bir Venüs Koç gibi kendi duyguları ve isteklerini hızlıca ve coşkulu tavırlarla göstermekten uzak kalır. Kişi sevgi gösterisinde sessizlik içinde olur, mütevazi tavırlar ortaya koyar, sevgisini karşısındaki kişiye büyük destek vererek, şefkat göstererek ve yardımseverlik sunarak hissettirir.

Venüs Başak için faydalı olmak esastır!

Venüs Başak yerleşiminde sevgiyi göstermenin yolu, sevdiklerinin yanında olmak, onlar adına faydalı şeyler yapmak, hayatı onlara kolaylaştırmak anlamı taşıyabilir. Venüs Başak için faydalı olmak esastır. Faydalı olmak ve ihtiyaç hissedilmek Venüs Başak kişisini bir ilişkide en fazla motive eden duygu halini alabilir. Sevdikleri için fark yaratmak, onlar için faydalı şeyler yapmak arzusu ile dolu olmanın getirdiği istekleri çok güçlüdür. İçinde bulunduğu ilişkiyi uzun ömürlü hale getirebilmek için kendisini bir nevi o ilişkiye feda etmeyi göze alır. Bir ilişkiyi uzun soluklu götürebilmenin en önemli gerekliliğinin o ilişkiye hizmet etmek olduğunu düşünür. İlişkisinde kendinden fazlasıyla ödün vermekten çekinmez ve ilişkiyi uyum içinde sürdürmeyi gerçekten ister.

Sevdiği için bir fark yaratmak ister!

Uzun ilişkileri hayatına katmak isteyen Venüs Başak, gerek karşı cinsle ilişkilerinde gerek arkadaş, dost ve ailevi ilişkilerinde verimli olmak, fayda yaratmak arzusuyla hareket eder ve bu yönüyle takdir almaktan mutluluk duyar. Takdir almadığını hissettiğinde ise sessizce geri çekilir ve ancak ona ihtiyaç duyulduğunda hevesle yardıma gelir. Her zaman ilişkinin en mükemmel şekilde sürdürülebilmesini esas tuttuğu bakış açısı bir ilişki içinde kendisinin fazlasıyla fedakâr kalmasına sebep olabileceği kadar fazlasıyla eleştiren bir rol almasına da yol açabilir. Olanı olduğu gibi kabul etmek yerine değiştirmek, daha iyi hale getirmek, kusursuzlaştırmak amacı ile davranış sergilemeye yatkın olan Venüs Başak, ilişkilerinde eleştiren, aşırı analiz yapan bir role de bürünebilir. Bu durum ilişkinin detaylar içinde boğulmasına ve hayal kırıklığına sebep olabilecektir.