venüs derinlere inmeye korkmuyor, ya siz?

Venüs, 19 Aralık 2021-29 Ocak 2022 tarihleri arasındaki retro hareketiyle de birlikte, Oğlak burcunda genelde bir burçta kaldığının dört katı uzunlukta seyahat edecek. Bununla beraber, bu sürecin en önemli görünümlerinden biri olarak Venüs, önce ileri, ardından geri ve son olarak da tekrar ileri hareketiyle, Plüton ile toplamda üç kez kavuşacak. Böylelikle Venüs, Oğlak burcu ve Plüton’un temalarını her birimize iyice öğrettiğinden emin olacak. Plüton hem Venüs, hem Merkür’e retrolar aracılığıyla içsel bir çağrı yapmış ve birlikte önemli istişareler yapacak gibiler. Çok derinlere dalabilir, kimselerin bakmaya cesaret edemediği derinliklerden paha biçilemez cevherler çıkartabiliriz.

Öncelikle, Venüs’ün neleri temsil ettiğine değinelim.

sevme ve ilişki kurma şeklimiz

mutlu olma biçimimiz

nasıl arkadaşlık kurduğumuz

özgüven

keyif aldığımız konular

estetik ve güzellik algımız

yaratıcılık

yetenekler

finansal konfor ve gelişmeler

barış-uyum ve diplomatik gelişmeler

kadınlar

sanat ve moda sektörü

değerli taşlar

VENÜS RETRO HAREKETTEYKEN

Venüs’ün temsil ettiği alanlarda daha derin bir odaklanma yaşarız. Dolayısıyla, bu alanlarda ilerlememize engel olan tutumları daha iyi görmek, gözden geçirmek ve bu konuda farkındalığa sahip olmak için doğru zamanlardır.

İlişki modellerimizle ilgili daha önce anlamadığımız bağlantıları keşfedebilir, aydınlanmalar yaşayabilir ve bu yolla yeni ilişki yöntemleri geliştirebiliriz.

Affedilememiş, telafi edilmesi gereken geçmiş ilişkilerle ilgili telafiler yapılması ve helalleşmek için de uygun bir kadersel aralıktır.

Çözüme kavuşması adına, ilişkiler ve finansal konulardaki problemler artık daha çok göze batabilir, koşullar bize bunu anlamamız için uygun yaşam dersleri çıkarabilir.

Beslenme, tüketim, alışverişler gibi her tür keyif veren konuda aşırıya kaçmaları dengeleme gereği ortaya çıkabilir. Diyabet riski gibi.

Daha sonra kararlarımız değişebileceğinden veya yeni veriler ışığında bakış açımız güncellenebileceğinden, alınan kararların uygulanmasında veya duyurulmasında genellikle retro sonunu beklemekte fayda vardır.

VENÜS OĞLAK BURCUNDA NE İSTER?

DOĞRU KARAR, DOĞRU ZAMAN

Oğlak’taki Venüs ilişkilerde ve finansal tutumunda doğru olanı yapmak ister. Doğru partneri seçmek, doğru finansal kararlar almak… O veya bu şekilde, doğru ata oynamış olduğundan ve zaman kaybetmediğinden emin olmak ister. Bu dönemde bugüne kadar doğru ata oynadığımızı düşündüğümüz, ama bir şekilde bize duygusal tatmin hissettirmekten uzak olan ilişki modellerindeki eksikleri yavaş yavaş görmeye başlayabiliriz. Finansal olarak açık yaratan yerleri fark ederek, bütçemizi ona göre ayarlayabiliriz.

DEĞER YARGILARI

Venüs her tür değeri simgelerken, Oğlak da yargıları temsil eder. Venüs retrosu, ilişkilere yönelik veya finansal kriterlerimizi oluşturan değer yargılarımızın işe yararlılığı üzerinde düşündürebilir; gerektiğinde onları yeniden inşa etmenin önemini gösterebilir.

SORUMLULUK VE SINIRLAR

İlişkilerdeki karşılıklı sorumluluklarımızın daha rahat farkına varabilir, ilişkiyi daha ciddi bir seviyeye taşımak istiyorsak artık içimizde buna karar verebiliriz. Diğer bir olasılıkla, sınırların farkına varmamızı gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. Aynı şekilde sınırları aşan insanlar sayesinde kendi sınırlarımızı keşfedebilir, ona göre yeniden düzenlemeler yapabiliriz.

ÜÇ AŞAMADA RETRO NASIL HİSSETTİRİR?

Retroların bize vereceği dersleri genellikle üç aşamada kavrarız.

Öncelikle 17 Kasım 23.49 itibarıyla Venüs retro alanına girerek, gölgeli günlerinin başlamasıyla, bilincimizde çok büyük ihtimal uyanmamış, şuurumuz dışında veya daha önce deneyimlemediğimiz bir takım durumlar gelişir. Bu ilk aşamada ya gözlemleme yoluyla yeni bilgileri farkındalığımıza katmaya başlar ya da kendimizle ilgili olan şeyleri, başkalarının hayatı üzerinden yansımasıyla fark ederiz.

19 Aralık itibarıyla Venüs’ün retro harekete geçmesiyle başlayacak ikinci aşamada, artık gelişen durumların hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmeye ve bu durumları veya yeni farkındalıkları hayatımıza nasıl dahil edeceğimizi; bundaki rolümüzü ve nasıl daha iyi üstesinden geleceğimizi düşünmeye başlarız.

29 Ocak-2 Mart 2022 tarihleri arasında biten retrosu ardından Venüs’ün gölgeli günleri olan üçüncü aşamada ise tüm retro sürecinde gözden geçirdiğimiz, enine boyuna düşündüğümüz, derinlemesine odaklandığımız konuları artık sindirmeye veya içselleştirmeye başlarız.

VENÜS PLÜTON’UN ELİNDEN TUTUP DERİNLERE İNİYOR

PLÜTON BİZE NE ÖĞRETMEK İSTER?

Ne kadar çok hayatın teknik bilgisiyle, kişisel gelişim felsefeleriyle donanımlı olursak olalım, yüksek şuuru ve hakikati her seferinde bir gıdım daha barındıracak derinlikte bir kaba ihtiyacımız vardır. Kap artık daha fazla hakikat ihtiva edemediğinde kırılır, parçaları daha geniş bir kaba tekâmül ederek yeniden birleşir. İşte bu süreç Plüton’un döngüsüdür.

Plüton en derinleri temsil eder. Değiştirmenin veya dönüştürmenin elzem olduğu ilişki düzenlerinde veya finansal tutumlar içinde bakmaya korktuğumuz derinlere bakmamızı ve şifalandırmamızı ister. Eğer kendimizi kandırmaya, eksikleri yok saymaya veya rol yapmaya devam ediyorsak, o zaman şok dalgalarıyla öğretmekten başka bir çaresi kalmaz Plüton’un.

Plüton ile değer yargılarını değiştiren, yeniden inşa ettiren farkındalıklarla, ilişkilere ait karmik kalıplar yıkılıyor olabilir. Değer yargılarımızın temelini yıksa da, sonunda küllerimizden yeniden doğmuş kadar güçlü hissettiren içsel dönüşümler yaşayabiliriz.

Unutmamalı, farkındalık, acıya doğru kayar. Çünkü aslında acının olduğu yerde olur ondan kurtulmak için öğrenmemiz gereken şey. Onu öğretmek için acıtır ya zaten, en büyük paradokslardan biridir bu.

Bunu peki nasıl acı çekmeden daha erken anlarız? İstediğimiz şeyleri elde edemediğimiz zamanlarda hissettiklerimize odaklanarak. Plüton, duygular ile derin bağ yoluyla çalışır.

Herkesi kandırabiliriz, kendimizi dahi kandırabiliriz ama evrenin zekâsını kandıramayız.

Hepimiz hayat yolculuğumuzda Plüton tarafından zaman zaman derinlere çağrılıyoruz.

Peki, şimdiki çağrıda davete icabet edecek misiniz?

Instagram: gizemastroloji



