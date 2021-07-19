Venüs iyileşme vaat ediyor

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, haftaya geçen haftadan kalan etkilerle giriyoruz. Hafta ortasında Güneş yöneticisi olduğu Aslan burcuna geçiyor ve hafta sonunda Kova dolunayına şahit olacağız. Geçtiğimiz haftalarla karşılaştırıldığında oldukça sakin bir hafta olacak. Bu hafta Venüs ve geçen haftaki gibi yine asteroit Ceres dikkat çekiyor. Venüs astrolojinin küçük iyicili; tıbbi astroloji açısından baktığımızda da seyrettiği burç ve ev konularında iyileşme getirebiliyor.

Geçen haftadan kalan etkiler

Hafta başında Güneş-Plüton karşıtlığının ve hafta başından yalnızca birkaç saat önce kesinleşmiş olan Venüs-asteroit Ceres karesinin etkilerini hala hissedeceğiz. Bereketin, doğurganlığın ve toprak ananın sembolü olan asteroit Ceres'in, üreme işlevleriyle de ilişkilendirilen Venüs ile karesi üreme hormonu sorunlarına, adet düzensizliklerine, hem kadınlarda hem de erkeklerde yumurtalarla ilişkili sorunlara işaret ediyor. Geçen hafta bahsettiğimiz gebelikte reflü ve hazımsızlık sorunları, emzirme ve bebek beslenmesi ile ilgili sorunlar birkaç gün daha önümüze gelebilir.

Ceres başta tahıllar olmak üzere yetiştirdiğimiz ürünlerle de ilişkilidir. Venüs ile karesi, geçen hafta bahsettiğimiz gibi sert etkili görülen Algol yıldızı ile kavuşumu tarım alanında da zorluklara, ürün hasarının ya da kayıplarının olabileceğini gösteriyor. Güneş-Plüton karşıtlığı da hem psikolojik, hem bedensel zorlanmalara dikkat çekiyor. Bu dönemde sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar çok çabuk yıpranmaya, doku kayıplarına, hücre hasarına neden olabilir. Uyku düzenimize, doğru beslenmeye, sağlıksız alışkanlıklardan uzak durmaya çalışalım.

Venüs konuları özen istiyor

Hafta başında etkili olacak Venüs-Ceres karesi tek taraflı beslenme nedeniyle gelişebilecek dengesizliklere de işaret ediyor. Ceres tahıllarla ilişkili görüldüğünden, rafine tahılları aşırı tüketmek başta kan şekeri ve asit-baz dengesini bozabilir. Sert açılarda göstergenin olumsuz yönü daha kolay kullanılır. Ceres karesi doğaldan ziyade rafine edilmiş unlu mamullerin fazlaca tüketilmesinin Venüs'ün temsil ettiği iç dengemizi her zamankinden daha kolay bozabileceği anlamına da geliyor. Hamur işi ve rafine tahıllara yüklenmektense tam tahıllı besinler yemek hem doygunluk hissimizi arttıracak, hem de kan şekeri dengemizi korumamıza yardım edecek.

Haftanın üçüncü günü Venüs-Jüpiter karşıtlığına, hafta sonuna doğru da asteroit Admetos ile karesine şahit olacağız. Jüpiter iyicil görülür, ama çoğaltma, fazlalaştırma, aşırılaştırma konusunda üstüne yoktur. Venüs-Jüpiter sert açısı yine iç denge ve toplardamar sorunlarını düşündürüyor. Tatlılara, unlu, rafine tahıllı yiyeceklere fazla yüklenmeyelim. Asteroit Admetos tıkar, durdurur; Jüpiter de büyütür-genişletir. Venüs toplardamarları da temsil ettiğinden varisler, bacak ve doku şişlikleri gündeme gelebilir. Hafta ortasındaki dolunay su toplanmasına, şişliklere, varislerin artmasına işaret ediyor. Tuzu dikkatli tüketmek, bacak damarlarındaki tıkanıklıklardan korunmak için bacaklarımızı sık sık hareket ettirmek, dolaşımı destekleyici yürüyüş, merdiven inip çıkma ya da yerine step egzersizi yapmak gibi önlemler almak, günde birkaç kez ayaklarımızı uzatıp, hatta yukarı kaldırıp dinlendirmek olası sorunların oluşmasını ya da var olanların aşırılaşmasını önlememize yardım edecek.

Kova dolunayına gelince

Kova burcunun ilk derecelerinde gerçekleşecek dolunay haritasında da odak gezegen Venüs. Venüs konuları bu hafta oldukça fazla önümüze gelecek. Dolunayda Ay Albireo ve Altair yıldızlarıyla kavuşum yapıyor. Albireo Kuğu takımyıldızında yer alan, daha çok su elementi etkisi taşıyan bir yıldız. Şişlikler, ödem, su ile bulaşan hastalıklar görebiliriz, ama yeniayda Altair yıldızının etkisi çok daha baskın. Altair Kartal takımyıldızında ve hava elementinden. İyicil etkili olduğu halde, her zaman olduğu gibi özellikle bazı hastalıkların öne çıkabileceğine işaret edebilir. Bağımsızlık isteği, cesaret, gözü karalık baskın gelebilir. Kova burcu da hava elementinden olduğundan kazalar, yaralanmalar, akciğer ve solunum yolu hastalıkları, sinirlerle ilişkili zayıflıklar ya da rüzgâr-fırtına-hava bulaşı-duman benzeri havayla ilişkili hastalıklar her zamankinden daha fazla önümüze gelebilir. İçtiğimiz suların temiz olmasına özen göstermek, gerekirse suları kaynatıp süzerek kullanmak, temiz olduğundan emin olmadığımız deniz-göl-havuzlara girmemek, maske kullanımına ve sis-duman-toz durumunda toz maskesi kullanımına özen göstermek, zehirli maddeler solumaktan bu dönemde özellikle kaçınmak ve salgın önlemlerini uygulamayı ihmal etmemek yerinde olacak.

Bayramınız mübarek olsun, dolunayın güzellikler getirsin, tekrar buluşana kadar sağlıkla sağlıcakla kalınız!