Venüs Kova burcunda

Venüs Kova yerleşiminde, kişisel olarak ilişkilere dönük bir mizaç ortaya çıkarır. Kova burcunun dışa dönük ve zihinsel faaliyetlerini paylaşma isteğinin getirdiği bağlantılar kurma arzusu, burada ilişkilerini arttıran, bir nevi körükleyen bir görünüm halini alır.

İlişkiler Venüs Kova burcu için, aşk ve sevgi içeren, romantizm barındıran ilişkilerle sınırlı kalmaz, kişi sevgi bağlarının yanı sıra arkadaşlık, dostluk, sosyal çevre gibi geniş bir ağ içerisinde olmak ister. Kova burcu insan odaklı olan, insancıl bir yapıyı anlatır. Öyleyse; Venüs gibi bizi en fazla kendine çeken şeyin ne olduğunu anlatan bir gezegenin bu burçta yerleşmesi, insana duyulan ilgiyle insanı merkeze alan bir yapının öne çıkacağını ve kişiyi mutlu edeceğini ifade eder.

Venüs Kova burcu kişisinin güçlü bir mıknatıs etkisinde gibi çekildiği ilişkileri içerisinde arkadaşlık, dostluk, entelektüel paylaşımları merkeze koymuş olan türde ilişkiler olur. Venüs nasıl ki bir ilişkide en fazla aradığımız, en fazla ihtiyaç hissettiğimiz şeyi temsil ediyorsa, Kova burcu yerleşiminde tüm fikirleri hakkında konuşabileceği ve fikir yürütebileceği kişiye olan beklentiyi arttırır.

Venüs-Kova, zihni takdir eden birini arar

Bir Venüs Kova kişisini en fazla cezbeden şey birlikte fikir üretebileceği, fikirleri üzerine konuşabileceği, ortak ve geniş ilgi alanları oluşturabileceği türde ilişkiler olur. Aktif zihinlerini takdir eden birini aramak en büyük arzusunu yaratır. Genel kültür, sanat, bilim, felsefe, tarih ve teknoloji gibi alanlarda bilgi birikimi içinde olmaktan hoşlanması dolayısıyla, bu alanlarda paylaşım ve tartışma yapabileceği ilişkilere çekilir.

Benzersiz ve yenilikçi olmak kişiliklerinin özüdür!

Venüs Kova burcu yerleşiminde çoğu kişiden çok daha fazla bağımsızlığına düşkünlük getirir. Çok sıkı ve dar ölçüde kurulan bağlar Venüs Kova kişinin üzerinde baskı oluşturur. Kendilerini sınırlayan, kurallar içine hapseden türde ilişkilere dahil olmaktan hoşlanmayacak ve ilişkilerinde bireysel olmanın dışına taşırarak daha fazla sosyal, küçüklü-büyüklü gruplar dahilinde olmaya, aynı amaç altında toplanmış kalabalıklar içinde olmaya yönelir.

Sınırlamadan hoşlanmayan Venüs Kova kişisi özgür olmaya ihtiyaç duyar. Bu sebeple sınırlandırılmış olduğunu düşündüğü bir ilişki içerisinde uzun süre kalamaz ve uzaklaşır, kendi yoluna gider.

Kendi olma güdüsü yüksek olduğundan, çoğunlukla diğer kişilerden farklı olanı beğenir, seçer. Bu çoğu zaman karşısındaki kişi için şaşırtıcı olabilir. Fazlasıyla gelenekçi ve kuralların şekillendirdiği bir ilişki Venüs Kova kişisini mutlu etmekten uzak kalır.

Bir sevgi ilişkisinde, ihtiyaç duyduğu sadece sevgilisi olması değil, çok iyi bir arkadaşı da olabilmesi şartı Venüs Kova için en önemli tanımdır.





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