Venüs Kova’da: Dersimiz güzellik!

Estetik ve güzellik dünyasında yüksek teknoloji, yeni yöntemler, sıra dışı uygulamalar, ilginç ürünler karşımıza daha sık çıkabilir bu dönem. Güzellik kavramını yeniden tanımlayabiliriz. Bilgi ve teknoloji deyince akla Kova burcu gelir. Venüs’ün 25 Şubat’a kadar sürecek olan Kova seyahati boyunca, estetik bakımlarıyla ve ürünlerle ilgili bilgilenmenin tam zamanı! Profesyonellerden destek alabilir, cilt, vücut, saç analizlerimizi yaptırabiliriz.

Akıl ve bilgi gezegeni Merkür de Kova burcunda, 30 Ocak – 20 Şubat arasında retro harekette… Merkür retroları her konuda bilgi toplamak için ideal dönemlerdir. Hele Kova burcunda olunca…

Bu dönem neler yapabiliriz?

Evdeki ürünleri gözden geçirelim. Miadı geçmişlerden kurtulalım.

Mevcut ürünlerimizi düzenli kullanmaya başlayalım.

Güzellik takibi yapalım. Ne kullanıyoruz, ne kadar işe yarıyor?

Cilt, vücut, saçlar ne durumda? Ek bakımlara ihtiyaç var mı?

Hep merak ettiğimiz ama cesaret edemediğimiz ya da vakit bulamadığımız profesyonel bakımlar için detaylı araştırma yapalım, en güzeli gidip uzmanından bilgi alalım. (Maddi durum müsait olmayabilir, ancak neye ihtiyacımız olduğunu öğrenip gelecekte buna bütçe ayırabiliriz.)

Güzellik ve sağlık videoları izleyip bilgimizi arttırabiliriz.

Kullandığımız ürünlerin etken maddelerini internetten araştırabiliriz. Ne sürüyoruz, ne tüketiyoruz, öğrenmekte fayda var.

Dolaşımı hızlandır, güzelleş!

Medikal astrolojide Kova burcu dolaşımı yönetir. Venüs transitleri, sağlık için denge sağlayan, şifa veren etkiler barındırır. Dolaşıma destek olan egzersiz, masaj, takviye edici gıdalar, selülit kremi benzeri ürünler bu dönem maksimum faydalı olur.

Kova burcu aynı zamanda ayak bileklerini yönetir. Bu bölgeye rahatlatıcı masaj kremleri ile masaj uygulamak, vücudun stresini azaltacak, stres kaynaklı yaşlanma etkilerini önler.

Kova’da gezegen toplaşması

Sadece Venüs ve Merkür değil; Güneş, Jüpiter ve Satürn de Kova burcunda ilerliyor. Bu kadar çok gezegenin bir burçta toplanması, yoğun enerji oluşturur ve o burcun temsil ettiği vücut bölgelerini yorar. Kasları ve ayak bileklerini rahatlatmak ve dinlendirmek bu dönem çok önemli!

Hava elementini dengele!

Kova burcu hava elementidir. Havadaki toplaşmanın yarattığı yoğunluğu dengelemek için dinlenmek, sakin kalmak, disiplinli olmak yararlı olacaktır. Kozmetik ve takviye edici gıdaların disiplinli ve düzenli kullanımı, faydalarını arttırabilir.

Güzellikte kolektif bilinç

Venüs Kova burcunda, bireysel güzellik ve iyilikten çok kolektif faydayı vurgular. Güzelleşmek için kullanılan ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmemesi, ambalajlarının çevreye zarar vermemesi, geri dönüşümlü kutular vb konular üzerinde düşünmek ve bilinçli tercihler yapma zamanı!

Güzellikte minimalizm

Tüketimi azaltmak için minimum ürün kullanımı da gündeme gelebilir. Dünyada şampuan kullanmama gibi akımlar var. Benzer yeni akımları şu sıralar duyabiliriz. Aynı şekilde “Do It Yourself (DIY)” modası da hız kazanabilir. Evde doğal güzellik ürünleri yapanları ve paylaşanları sosyal medyada daha sık görebiliriz. Şunu unutmayalım, evde kendimize bakım ürünü yapıp kullanabiliriz. Ancak eğer satış amaçlı üretim yapıyorsak, bunu Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tesislerde ve şartlarda gerçekleştirmemiz gerek. Evde ya da benzer şekilde onaysız bir atölyede satış amaçlı kozmetik ya da takviye edici gıda üretimi yapmak yasa dışıdır. Satürn’ün de Kova’da olduğunu unutmayalım. Kolektife hizmet eden konularda sıkı yasal yaptırımlar ve düzenlemeler olacaktır.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.











