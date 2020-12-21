Arzularımızı, isteklerimizi şekillendiren gezegen olan Venüs’ün ilişkilerimiz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Her hafta Venüs’ü bir burçta anlattığımız yazı dizimizde bu hafta sırada Oğlak burcu var. Venüs’ün Oğlak burcu yerleşiminde olduğu tarih aralıklarını aşağıdaki adreste bulabilir ve doğum haritanızda yerini saptayabilirsiniz.

https://dilaraefeoglu.wordpress.com/2020/12/14/venus-oglak-burcunda-tarihleri/

Bir doğum haritasında Venüs Oğlak burcunda yerleştiğinde ilişkiler kişi için ciddi yaklaşılması gereken bir durum halini alır. Kısa süreli, maceracı, eğlenceye dönük ilişkiler Venüs Oğlak burcu kişisi için tercih edilmez. İlişki ne yönde olursa olsun, ister sevgi, aşk, arkadaşlık, dostluk; kişi ilişkiye ihtiyatlı, ciddi ve ölçülü mizacını en ön planda tutarak yaklaşır. Kısa süreli ilişkiler, maceracı dolu ilişkiler ona göre değildir, istikrar ve güven prensiplerini sağlayan bir ilişki içinde olmayı tercih eder. Hayata karşı temkinli yaklaşımları ilişkilere de temkinli yaklaşımları ile örtüşür ve her zaman için duygularını kontrol etme becerisini ve duyguları geri plana alma eğilimini ortaya çıkarır.

Olgun ve bilge yaklaşım, sevgiye değer katar

Venüs Oğlak burcu yerleşiminde olduğunda, hayata karşı geleneksel bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı kişinin ilişkilerini şekillendiren, bir ilişkiden beklentisini oluşturan durumların başında yer alır. Geleneklerin getirdiği standartlara verdiği kıymetin onaylanmasını ve değer görmesini ister. Muhafazakâr yapısını korumak arzusu yüksek olduğundan, ilişkide olduğu kişiden de bu yapıya uygun davranışlar içinde olmasını bekleyip, talep eder.

Saygınlık bir ilişkinin olmazsa olmazı

Bir ilişkinin gerektirdiği ciddiyet ve sorumluluğu üzerine almak konusunda hiç tereddütte bulunmayan Venüs Oğlak burcu için bir ilişkinin taşıması gereken en önemli standardı, o ilişkinin saygınlığıdır. Saygı görmek ve ilişkinin saygınlığı, duygusal olarak en büyük beklentiyi yaratır. Görmek istediği saygıyı karşısındaki kişiye de göstermek hususunda öncülük yapan Venüs Oğlak kişisi için, karşısındaki kişiye olan saygısını yitirmiş olmak veya kendisine gelen saygıda bir zafiyet hissediyor olmak ilişkiye dair önemli bir yara açabilir. Bir ilişkiye başlama konusunda da gösterdiği ihtiyatlı davranışlarının arkasında reddedilme ve yine saygınlığını kaybetme endişesi de yatar. İstikrar ve güvenlik ihtiyacını karşılayacağını düşündüğü ilişkiler içinde olmaya yönelen Venüs Oğlak, ilişkileri bu standartları sağladığı sürece uzun süreli olarak sürdürme eğilimi içinde olur. Duygularını çok iyi kontrol edebilen yapısını en fazla sosyal statüsünü korumak için devrede tutar. Her zaman için olgun ve soğukkanlı yaklaşımları, gerek özel gerek sosyal ilişkilerini ayakta tutan en büyük destektir.