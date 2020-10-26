Venüs Terazi burcunda

Terazi burcunda vurgulayacağı ihtiyacı ise ilişkilerde dengede kalmak, adaletli ve barışçıl bir yol izlemek olacaktır. Tartışma ve kavgadan uzak durmak isteyecek, nezaket kuralları çerçevesinde gerekirse diplomatik davranışlar sergilemeyi tercih edeceğiz. Mitolojisinde annesi Gaia ve babası Uronos olan nam-ı diğer Afrodit (Venüs) Kıbrıs’ta dalgaların köpüklerinden bir sedefin içinde doğar ve kendisini gören herkes aşık olur çünkü ‘O’ güzellik Tanrıçasıdır. Kendisine tapan ölümlülere aşk ve neşe dağıtırken; tapmayanlara ise acı ve ömür boyu ızdırap vermesi ile bilinir. İnsanların dışında tüm doğayı güzelleştirip, diriltebilir ve çiçek açtırıp bereketlendirebilir.

Venüs'ün Terazi burcu transiti bizi nasıl etkileyecek?

25 gün boyunca Terazi burcunda ilerleyecek olan Venüs’ün yükselen burçlara göre etkisi nasıl olabilir diyerek baktığımızda;

Yükselen Koç: İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar ile ilgili konular ön plana çıkarabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da mevcut ilişkinizde olmadığınız kadar uyumlu bir dönem geçirebilirsiniz.