Venüs Terazi burcunda
Astrolojide ilişkilerimizi temsil eden gezegen olan Venüs, 28 Ekim Çarşamba günü Terazi burcu transitine başlıyor. Venüs prensipte beğenilerimizi, rahatlık ve uyum hissetme kabiliyetimizi, duygularımızı aktarma ve paylaşma ve enerjimizi anlatır. // Burcu Çakır
26 Ekim 2020, Pazartesi 13:54 Son Güncelleme:
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Terazi burcunda vurgulayacağı ihtiyacı ise ilişkilerde dengede kalmak, adaletli ve barışçıl bir yol izlemek olacaktır. Tartışma ve kavgadan uzak durmak isteyecek, nezaket kuralları çerçevesinde gerekirse diplomatik davranışlar sergilemeyi tercih edeceğiz. Mitolojisinde annesi Gaia ve babası Uronos olan nam-ı diğer Afrodit (Venüs) Kıbrıs’ta dalgaların köpüklerinden bir sedefin içinde doğar ve kendisini gören herkes aşık olur çünkü ‘O’ güzellik Tanrıçasıdır. Kendisine tapan ölümlülere aşk ve neşe dağıtırken; tapmayanlara ise acı ve ömür boyu ızdırap vermesi ile bilinir. İnsanların dışında tüm doğayı güzelleştirip, diriltebilir ve çiçek açtırıp bereketlendirebilir.
Venüs'ün Terazi burcu transiti bizi nasıl etkileyecek?
25 gün boyunca Terazi burcunda ilerleyecek olan Venüs’ün yükselen burçlara göre etkisi nasıl olabilir diyerek baktığımızda;
Yükselen Koç: İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar ile ilgili konular ön plana çıkarabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da mevcut ilişkinizde olmadığınız kadar uyumlu bir dönem geçirebilirsiniz.
- Yükselen Boğa: Çalışmalarınızda denge ve adalet duygusunu yoğun bir biçimde hissedebilirsiniz. Yaptığınız işlere güzellik getireceksiniz. Ayrıca evcil hayvan sahibi olmak isteyebilirsiniz. Yükselen İkizler: Bu dönem eğlenmek ve hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde ya da varsa çocuklarınızla ilişkinize daha sevgi dolu bir bakışla yaklaşmanız mümkün.
- Yükselen Yengeç: Evinizi güzelleştirmek isteyebilir ve dekorasyonuna yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi davet etmek ve evde vakit geçirmeyi tercih edeceksiniz. Huzuru ev ve aile yaşantınızda bulabilirsiniz.
- Yükselen Aslan: Yakın çevreniz özellikle kardeşleriniz ve kuzenlerinizle ilişkinizde daha dengeli bir dönem geçireceksiniz. Birlikte vakit geçirmekten zevk alacaksınız.
- Yükselen Başak: Finansal konularda gelişmeler olabilir ama güzel objelere para harcamaktan da kendinizi alamayacaksınız. Harcamalara dikkat!
- Yükselen Terazi: Venüs’ün sizin burcunuzda olması ile kendinizi sevgi ve aşk konularında çok rahat ifade edebileceksiniz. Sevgi dolu yaklaşımlarınız çevrenizden çok dikkat çekecek. Beğenileceksiniz. Yükselen Akrep: Gizlide kalmasını tercih edebileceğiniz, platonik aşklar ön plana çıkabilir. İlginizi ve sevginizi belli etmekten çekinebilirsiniz.
- Yükselen Yay: Sosyalleşmekten, arkadaşlarınızla ve bağlı olduğunuz gruplarla bir arada olmaktan zevk alacaksınız. Popüler dönem sizi bekliyor. Arkadaşlarınız arasında parlayacaksınız.
- Yükselen Oğlak: İş ortamınızda, kariyerinizde ilgi çekecek ve güzellikler yaratacaksınız. Diplomatik olmanızı gerektirecek konular öne çıkabilir. Bunu da başarıyla yerine getireceksiniz. Ofisinizi çiçeklerle güzelleştirebilirsiniz.
- Yükselen Kova: Dünyaya seyahat penceresinden bakmak ve hayatınızdan zevk almak isteyeceksiniz. Özel hayatınızda yurtdışından yabancılarla yakınlaşabilirsiniz. Farklı kültürler ilginizi çekebilir.
- Yükselen Balık: Miras, ortaklık veya eşten dolayı gelebilecek finansal bir gelir söz konusu olabilir. Ökült konulara yakınlaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Sevgilerimle...