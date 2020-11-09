Venüs, Yengeç yerleşiminde olduğunda ilişkileri şekillendiren en önemli şey ne olur? Bir ilişkide mutlu olmak için en çok neye ihtiyaç duymayı getirir ya da nasıl bir ilişkiyi kendine çeker?

Her gezegen kendi doğasına uygun bir burçta hareket etmekten hoşlanır. Bunu, "İçinde hareket etmekten hoşlandığı ya da hoşlanmadığı burçlar vardır" olarak düşünebilirsiniz. Venüs’ün sevgi, aşk ve bağlılıklar üzerine kurulu tabiatı ile Yengeç'in duygularla ilintili doğası birbirine uyum sağlar ve doğasını belirgin bir şekilde açığa çıkartır. Venüs, Yengeç'te olduğunda bağlılık, hassaslık, aidiyet ve empati barındıran duygularla dopdolu bir sevgi anlayışı ortaya koyar ve böyle bir sevgi arayışıyla ilişkilerini şekillendirme arzusu içinde olur. Venüs Yengeç kişisinin bir ilişkide olmazsa olmazları duygusal bağlar üzerine kuruludur. Sevgi, aşk ya da dostluk kavramlarına verdiği değeri, hayatta her şeyin üstünde tutabiliyor olduklarını gördüğünüzde çok şaşırabilirsiniz! Sevdikleri kişiler için kendilerinden çok fazla ödün verebilirler ve kendilerini geri plana alma konusunda tereddüt etmezler.

Yengeç burcunda Venüs adanmış aşkı anlatır!

Bir ilişkinin sağlam ve güvenilir bir yapı içermesi onlar için çok önemlidir. Bu yüzden hemen başlayan ilişkiler Venüs Yengeç kişisine göre olmayacak ancak kendini güvende hissettiğinden emin olduğu ilişkilere gerçekten kendini verebilecektir. Venüs, Yengeç burcunda olduğunda karşıt burcu Oğlak ile benzer şekilde ilişkileri inşa etmek ve güvenilir şekilde sürdürülebilirliğini oluşturmak isteyer. Yengeç burcunda duyguların ahengi, Oğlak burcunda ise düzenin ahengi ilişkideki en önemli ihtiyaç halini alır. Korumacı ve savunmacı bir yaklaşım sergileyecek olan Venüs Yengeç kişisi, her türlü ilişkisinde, kol kanat geren, himayesine alan ve koruyuculuğunu üstelenen bir profil çizer. Yüzeysel olanın dışında, derin bağlar ve derin bağlılıklar kurar, kurduğu bağların güvenliği, huzuru ve sürekliliği için fedakârca ve arzuyla mücadele eder. Güven duyduğu ve inandığı bir bağlılık içinde, olabildiğince fedakârca bir yapı çizerken güçlü duygusal zihni onu yanıltmaz.

Venüs Yengeç burcunda duygusal hafıza çok güçlüdür. “Bir insanı unutabilirsin, bir insanın sana neler yaptığını da unutabilirsin, ama o insanın sana ne hissettirdiğini asla unutamazsın” Sigmund Freud’ a ait bu söz. Yengeç burcundaki Venüs için geçerlidir. Güçlü duygusal zihin ve sezgileri ile karşısındaki kişinin gerçek bağlılık içinde olup olmadığını sezinler ve bağlılık ile ilgili bir tehlike olduğunu hissettiğinde ya savunmaya geçer ya da kendini uzaklaştırarak kalın duvarların arkasına kapatır! Geçmiş her zaman onun için kıymetlidir. Hiçbir şeyi unutmayan zihin ve geçmişe olan çok fazla bağlılığı, Yengeç burcundaki Venüs kişisini duygusal olarak melankoliye, aşırı hassaslığa ve içe kapanıklığa çeken bir handikap halini alabilir.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;

9 Kasım Pazartesi günü Venüs ve Mars arasındaki karşıt açının ilişkiler üzerinde yaratacağı etkilere dikkat. Karşılıklı olarak çekişme, rekabet ya da uzlaşmakta sorunlar olarak karşımıza çıkabilecek olan açının etkisi haftanın ortasına kadar kuvvetli. İlişkilere yönelik ani kararlar vermemekte fayda var. Eski sorunların gündeme gelmesi ilişkiyi yıpratabilir.

günü Venüs ve Mars arasındaki karşıt açının ilişkiler üzerinde yaratacağı etkilere dikkat. Karşılıklı olarak çekişme, rekabet ya da uzlaşmakta sorunlar olarak karşımıza çıkabilecek olan açının etkisi haftanın ortasına kadar kuvvetli. İlişkilere yönelik ani kararlar vermemekte fayda var. Eski sorunların gündeme gelmesi ilişkiyi yıpratabilir. 10 Kasım Salı günü hayatta her şeyin mükemmel olmadığı gibi mükemmel ilişkiler de olmayabilir, önemli olan o ilişkinin bize ne hissettirdiği. Duygusal olarak iniş çıkışlar içinde olabileceğimiz bugün ani kararlar almak yerine iyi bir seyirci olmak fayda sağlayabilir.

günü hayatta her şeyin mükemmel olmadığı gibi mükemmel ilişkiler de olmayabilir, önemli olan o ilişkinin bize ne hissettirdiği. Duygusal olarak iniş çıkışlar içinde olabileceğimiz bugün ani kararlar almak yerine iyi bir seyirci olmak fayda sağlayabilir. 11 Kasım Çarşamba duygusal olarak daha gerçekçi ve daha ciddi yaklaşımlar sergileyebiliriz. İçinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek adına değerlendirebilir, yapıcı bağlantılar kurabiliriz.

duygusal olarak daha gerçekçi ve daha ciddi yaklaşımlar sergileyebiliriz. İçinde bulunduğumuz koşulları iyileştirmek adına değerlendirebilir, yapıcı bağlantılar kurabiliriz. 12 Kasım Perşembe yeni başlayacak ilişkilere yönelmek, ilişkilerde yeni kararlar arifesinde olmak, eski sorunların gündeme gelmesi gibi ilişkilerimiz üzerinde aktif etkiler yaratabilir. Acele kararlar almaktan kaçınmakta yarar var.

yeni başlayacak ilişkilere yönelmek, ilişkilerde yeni kararlar arifesinde olmak, eski sorunların gündeme gelmesi gibi ilişkilerimiz üzerinde aktif etkiler yaratabilir. Acele kararlar almaktan kaçınmakta yarar var. 13 Kasım Cuma günü karşımızdaki kişilerden aşırı beklentili olmak yerine daha uzlaşmacı olmakta fayda var. Rekabetin, güç çekişmesinin getirebileceği sorunlara karşı dikkatli olun.

günü karşımızdaki kişilerden aşırı beklentili olmak yerine daha uzlaşmacı olmakta fayda var. Rekabetin, güç çekişmesinin getirebileceği sorunlara karşı dikkatli olun. 14 Kasım Cumartesi günü duygusal olarak hassas bir gün. Düşüncelerimizi dile getirmeden önce iyice düşünmek önemli. Yıkıcı ya da kırıcı konuşmalara dikkat.

günü duygusal olarak hassas bir gün. Düşüncelerimizi dile getirmeden önce iyice düşünmek önemli. Yıkıcı ya da kırıcı konuşmalara dikkat. 15 Kasım Pazar günü koşulların yenilenmesi ve sorunları çözümleyebilmek için ortaklaşa konuşmalar yapabilir, geleceğe yönelik planlar üzerine düşünerek harekete geçebiliriz.





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