Venüs-Mars karşıt açısı 9 Kasım günü kesinleşecek. Tıbbi astrolojide Venüs yumurtalar, üreme sistemi işlevleri, kan şekeri ve hormonlarla ilişkilidir. Aslında Venüs yumurtadan tutun da virüslere kadar yuvarlak şekilli şeyleri temsil eder, buna corona salgınına neden olan virüs de dahil.

Mars geri gidiyor olsa da yönettiği Koç burcunda ve şanslı Alpheratz yıldızıyla kavuşuyor. Hiçbir zincirin esir alamadığı bir Mars Alpheratz mitolojide bir elinden zincirlenmiş prenses ve kanatlı atı Pegasus olarak geçer. Ne kadar zincirlenmiş olsa da, hiçbir şey onu hedefinden, özgür düşünmekten alıkoyamaz. Bu anlamda Alpheratz asla zincirlenemeyen özgür ruhları temsil eder ve bir şekilde, her zincire, her engele rağmen hedefine ulaşır ve kavuşum yaptıklarının da hedefine ulaşmasına yardımcı olur.

Corona virüs can mı çekişiyor?

Evet, tabii ki Venüs-Mars karşıtlığı üreme sistemi hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tiroid ya da hormon hastalıkları, kan şekeri düzensizlikleri gibi sağlık sorunlarının daha sık görülmesine neden olabilir, ama artık hepimizin dört gözle beklediği zaman yaklaşıyor gibi corona salgını açısından. Mars virüse savaş açmış görünüyor ve başaracak gibi de duruyor. Bu nasıl olur, aşı ile mi, mutasyonla mı - yani virüsün daha zararsız hale gelmesi ile mi-, gelin Venüs’ün hafta sonu yapacağı açılara bakarak beraber öngörmeye çalışalım.

Venüs-Plüton karesi geliyor

Hafta sonunda, yeniaydan hemen sonra Venüs-Plüton karesi de kesinleşecek. Mars virüsü zorluyor ve kavuşum yaptığı Alpheratz yıldızı da başarı vaat ediyor demiştik. Virüsü temsil eden Venüs’ün bundan sonra yapacağı açı Plüton ile kare açı. Plüton değişim ve dönüşümü, yıkılıp yeniden yapılmayı temsil eder. Aşı üretimi başlayabilir ama Venüs-Plüton karesi daha da müjdeli bir haber veriyor gibi çünkü virüsün mutasyona uğrayıp daha az zararlı hale dönüşmesi oldukça mümkün görünüyor.

Son çoğalmaya dikkat

Venüs’ün Plüton ile başlayan, Jüpiter, Pallas ve Satürn ile devam edecek bir seri kare açısı olacak. Venüs Jüpiter karesi virüsün bu arada çoğalmaya devam edeceğini gösterebilir. Bundan sonra savaşçı Pallas ve engelleyip sınırlayıcı Satürn ile karesi olacak. Venüs hızlı seyreden bir gezegen, tabii ki bu saydığımız etkiler açıların arka arkaya kesinleşmesiyle aynı dönemlerde olamayacak, etkiler biraz daha uzun bir zamana yayılacak, ama virüsün seyri bu şekilde görünüyor. Mutasyon geçirirken bir yandan da çoğalacağa ve sonradan etkisini kaybetmeye başlayacağa benziyor. Bu arada tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor haliyle.

Yaralarımızı, üzüntülerimizi konuşarak atabileceğiz

Haftanın son günü gerçekleşecek yeniay haritasında asteroit Psyche İkizler burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile kavuşum yapıyor. Kuzey Ay Düğümü kavuşum yaptığı göstergelere çok büyük bir enerji yükler ve haritadaki ifadesini daha görünür hale getirir. Asteroit Psyche’nin konumu ruhsal yaralanmalarımızı, üzüntülerimizi nasıl iyileştirebileceğimizi, iç görü ve zihin sağlığına nasıl kavuşabileceğimizi gösterir.

Yeniay haritasında Psyche hava elementinde olacak. Hava elementindeki Psyche, geçmişin gölgelerini, duygusal yaraları konuşarak, anlatarak ya da terapi ile temizleyebileceğimizi, şifalandırabileceğimizi gösterir, bu nedenle bu dönemde üzülmüş olduğumuz, hırpalandığımız olayların etkilerini konuşarak daha kolay atabiliriz. Bu yakınımızla, komşularımızla, arkadaşlarımızla da olabilir, profesyonel yardım alarak da.

Yeniay haritasındaki diğer göstergeler

Oğlak’ta seyreden Plüton, Jüpiter, Satürn ile ve Neptün ile uyumlu açıda gerçekleşecek bir yeniay yaşayacağız. Yeniayın Plüton ile uyumlu açısı ve yine Plüton karakterindeki asteroit Siwa ile kare açısı değişim-dönüşüm getirebileceğini gösteriyor.

Yeniaylar Güneş ve Ay’ın kavuşum yaptıkları zamanlardır. Bu yeniayda Güneş-Ay kavuşumu Satürn/Neptün gezegenlerinin orta noktasına düşüyor. Orta nokta etkilerinde işin içindeki tüm göstergelerin etkisi de hissedilir. Haliyle bu yeniayda bedensel zayıflıklar ve hassasiyetlerin arttığını görebiliriz. İlaçlar, ameliyatlarda anestezi amaçlı kullanılan maddeler yan etkilere ya da alerjilere daha kolay yol açabilir. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direncimiz düşük olabilir. Neptün de Satürn/Uranüs orta noktasında olacak ve bu etkileri biraz daha tetikleyecek. Güneşli aydınlık ortamları tercih etmek, hobilere ve ev işlerine yönelmek iyi gelecek.

Yeniayda Mars/Neptün orta noktasına düşen Hades çevre şartlarına özellikle dikkat etmemizi öneriyor. Mars/Uranüs orta noktasına düşen Satürn de acil ameliyatlar, kazalar, sezaryen doğumlarda artış konusunda uyarıyor. Çevre şartlarındaki gürültü, kirlilik gibi olumsuz etkilerden korunmaya, sakin ve temiz ortamlarda bulunmaya dikkat etmek iyi olacak. Yeniay özen istiyor. İçsel değerlere yönelirsek olumlu etkilerini çok daha fazla hissedip, kullanabiliriz.