Venüs bir doğum haritasında kişisel olarak ilişkilere yaklaşımımız ve bir ilişkiden beklentimiz hakkında bilgi almak için başvurduğumuz bir gezegen ve önemli bir kaynaktır. Venüs’ün yerleştiği burç ise kişisel olarak bir ilişki içinde kendimizi ifade etme biçimimiz, ilişki kurma modelimiz, ortaya koyacağımız davranışlar ve nasıl bir ilişkinin bizi mutlu edebileceği hakkında bilgi vericidir. Doğum haritanızda Venüs’ün hangi burçta yerleşmiş olduğunu biliyor olmak kendinizi tanımanız için size bir adım attırır. Pek tabii ki tek başına bir gezegen ile kendimizi tanımak mümkün olmayacaktır. Bir bütün olan kişilik yapımızı ancak bir bütün olan doğum haritalarımız ifade edebilir. Fakat bir doğum haritasında Venüs’ün yerleşimi hakkında bilgi sahibi olmak kendimiz hakkında önemli farkındalık elde etmiş olmamız anlamı taşır.

Venüs Koç burcunda istediği şeyleri elde etmek için güçlü istekler duyar

Venüs Koç burcunda olduğunda kişinin hayata bakış açısı dışa dönük ve hayatı fethetme güdüsü ile dolu olacaktır. Yaşam fethedilmesi gereken birçok şeyi barındırmaktadır ve ilişkilerde bunlardan bir tanesidir. Bu burçta yerleşmiş Venüs, bir ilişkide her zaman için ilk adımı atan kişi olur. Başlamasını istediği bir ilişki için karşı taraftan ilk adımı atmasını beklemeyecek kadar sabırsızdır. Sabırsızlığının altında çocuksu hevesi ve maceracı kişiliği yatar. İster kadın-erkek özel ilişkiler olsun ister arkadaşlık-dostluk türü ilişkiler olsun Venüs Koç yerleşimi ilk adımı atan olmanın cesaretine sahiptir. Bir ilişkiyi başlatmak için duyduğu istek ve heves onu cesaretlendirir. İlgisini dolaylı yollar ile belirtmek yerine açık ve direkt olarak belirtmenin yollarını bulacaktır. Karşısındakine duygu ve düşüncelerini sakınmadan ve saklamadan söylüyor olması diğer kişileri şaşırtan ya da yanlış anlaşılmasına yol açan durumlar yaratabilir. Bu durum aslında onun ne istediği konusunda her zaman dürüst olduğunun göstergesidir. İsteklerini açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen ve hemen yerine gelmesini bekleyen yapısı onu fazlasıyla talepkâr ve beklentili bir davranış modeli çizmeye itebilir. Bu bazen egoist ve agresif davranışlar sergilemesini söz konusu hale getirebilir.

Astrolojik haritanızda Venüs'ün anlamı

Venüs bizi hayata bağlayan, bizi mutlu eden, zevk veren, istek ve ilgi uyandıran şeylerdir. Neyi sevdiğimiz, sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz, diğer kişiler ile nasıl ilişkiler kurduğumuz, tavırlarımız ve arzularımızı bize Venüs ifade eder. Sizlerden bana gelen mesajlar doğum haritalarımızda ilişkilere yönelik bilgiler edinebilme istediğiniz yönünde oldu. Bu isteği değerli buluyorum ve bu hafta itibariyle yazılarımda, Koç Burcundan başlayarak, her hafta Venüs’ün bir burçta neler ifade edeceği konusunda ayrıntılı bilgi bulabileceksiniz.

Venüs'ün Koç burcunda bağımsız bir doğa ortaya çıkaracaktır

Özgürlüklerine olan düşkünlükleri onları bir ilişkiye bağlanmaktan uzak tutan en önemli etken olabilir. Bir ilişkiyi uzun süreli sürdürmek için özgür olma ayrıcalıklarını kaybetmiyor olmayı beklerler. Hayatın eğlenceli ve macera dolu yönü ile daha fazla ilgili olduklarından, birlikte oldukları kişilerinde onlara ayak uydurabilecek olması çok önemlidir. Yenilik ve sürekli keşfedilecek faklı deneyimlere açık olmak ancak ilişkinin sürdürülebilmesi için olmazsa olmazdır. Hayatın güzellikleri ve keşfedilecek birçok şey için üzerlerine düşen birçok sorumluluğu görmezden gelebilir ve para harcama konusunda kontrolsüz davranış geliştirebilirler. İsteklerini elde etmek için maddi olarak sınırları fazlasıyla aşma eğilimleri olduğu gibi, elindeki değerleri düşüncesizce harcama girişiminde de bulunabilirler. Eğlence, macera ve hayatın getirdiği sorumlulukları arasındaki dengeyi doğru kurabilmek Venüs Koç burcu için en önemli edinim olmalıdır.

Haftanın günlerine göre baktığımızda;