Veraset ve intikal vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

Veraset ve intikal vergisi bir kişinin ölümünün ardından miraslarının mirasçılarına geçmesiyle meydana gelir.

Veraset ve intikal vergisinden sorumlu olan kişiler, miras yoluyla vey karşılıksız biçimde mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.

Veraset ve intikal vergisi nasıl hesaplanır?

2020 yılında vefat eden bir kişiden iki çocuğuna 500 bin lira miras kalmıştır. Her bir varise düşen miras payından 202.154 TL pay çıkarıldıktan sonra kalan meblağ veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir. Her bir varisin miras yüzdesi %50 (250.000 TL) olduğu için kişi başı meblağı:

250.000–202.154=47.846 TL tutarındadır. Bu yüzden bir varisin mükellef olduğu toplam tutar: 47.846 X %1=478,46 TL şeklindedir ve bu meblağ vergi ödemekle mükellef olunan andan itibaren 3 yılda her sene Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 6 eşit taksite bölünerek ödenecektir. Buna istinaden ilk taksit miktarı 79,74 TL olacaktır. Diğer varis de aynı meblağda vergi verecektir.

Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyai cezası verilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Bunun yanı sıra miras tebliğ edilmek koşuluyla tekrar 15 günlük zaman verilir.



