Türkiye Verdiği bilgilerle tepki çekmişti! Sahte rehber yakalandı

Verdiği bilgilerle tepki çekmişti! Sahte rehber yakalandı

Türkiye

Verdiği bilgilerle tepki çekmişti! Sahte rehber yakalandı

İstanbul'da çekilen bir videoda Arap turistlere şehri tanıtırken verdiği yanlış ve uydurma bilgilerle tepki çeken sahte rehber yakalandı. Sahte rehberin adı da sahte çıktı.

10 Şubat 2022, Perşembe 20:01 Son Güncelleme:
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Kendisini Mustafa G. olarak tanıtan Suriye uyruklu Ahmet Avan, İstanbul'u dolaştırdığı Arap turistlere, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçerken, "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" ifadelerini kullanmıştı.



Aynı kişi, Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni de 'Ayasofya Camii' olarak tanıtmıştı.

İstanbul Rehberler Odası'nın suç duyurusunda bulunduğu sahte rehber için harekete geçildi. İstanbul Valiliği Turizm Denetleme Komisyonu ekipleri, sahte rehberi tespit etti. Turizm polisi, Ahmet Avan'ı Taksim'de tura çıkarmak için turist grubu ararken buldu, gözaltına aldı. Ahmet Avan'ın Türkiye'de çalışma izni bulunmadığı öğrenildi. Ahmet Avan hakkında belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı. Ayrıca Atatürk aleyhine söylediği sözler nedeniyle adli işlem başlatıldı. Avan'ın polis merkezindeki ifadesinin savcılık talimatıyla ardından serbest bırakıldı. Ahmet Avan'ın il göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

Yalın Onat ERGÖR - Ali TİNBEK/İSTANBUL,(DHA)

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