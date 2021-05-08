Verdiği pozlarla tarihe geçti
Billie Eilish Vogue dergisi için verdiği pozları Instagram'da paylaştı ve fotoğrafı 6 dakika içerisinde 1 milyon beğeni alarak rekor kırdı!
08 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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ABD’li şarkıcı Billie Eilish (19), Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği pozlarla tarihe geçti. Kapak pozu, Instagram’da sadece altı dakikada 1 milyon beğeniye ulaşarak en hızlı milyonluk beğeni rekoru kırdı. Derginin sitesi de tarihinde ilk kez bir günde 1 milyonluk ziyaretçi trafiği aldığını açıkladı.