ABD’li şarkıcı Billie Eilish (19), Vogue dergisinin İngiltere baskısına verdiği pozlarla tarihe geçti. Kapak pozu, Instagram’da sadece altı dakikada 1 milyon beğeniye ulaşarak en hızlı milyonluk beğeni rekoru kırdı. Derginin sitesi de tarihinde ilk kez bir günde 1 milyonluk ziyaretçi trafiği aldığını açıkladı.