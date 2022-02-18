Vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Vergi ödemelerinde tarih uzatıldı. 2021'in dördüncü çeyreğine ait vergi ödemelerinin süresi bugün doluyordu. Süre 25 Şubat'a kadar uzatıldı
18 Şubat 2022, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için ek süre tanındı. Buna göre, dün verilmesi gereken 2021'in dördüncü çeyreğine (ekim-kasım-aralık) ait geçici gelir ve kurum vergi beyannamelerinin süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.
GİB YAYIMLADI
Süre uzatımı; ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak. Konuya ilişkin sirküler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ‘gib. gov.tr’ internet adresinde yayımlandı.
BUNLARI DA OKUYUN