Vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için ek süre tanındı. Buna göre, dün verilmesi gereken 2021'in dördüncü çeyreğine (ekim-kasım-aralık) ait geçici gelir ve kurum vergi beyannamelerinin süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.

GİB YAYIMLADI

Süre uzatımı; ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak. Konuya ilişkin sirküler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ‘gib. gov.tr’ internet adresinde yayımlandı.