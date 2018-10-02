Vergi borcu ilk taksit ne zamana uzatıldı?

Yüz binlerce vatandaş vergi borcunun ilk taksitini ödedi. Ödemeyenler için son gün 1 Ekim'di. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı. Vergi borcu ödeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzatıldığı açıklandı.

VERGİ BORCU İLK TAKSİTİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Cumhurbaşkanı Kararı'nın ilgili maddesinde şu açıklamaya yer verildi:

Ödeme süresi MADDE 1 - (1) 11/05/2018 tarihli ve 1743 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırışması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 01/10/2018 (30/09/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Yürürlük MADDE 2 - (1) Bu karar 01/10/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 15 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.





Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor. Zamanında ödeme yapmayan mükellefler, yapılandırma hakkını kaybedecek.



