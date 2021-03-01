Vergi borcu ödemek isteyenler dikkat! O saat değiştirildi
Son dakika haberine göre, vergi borcunu ödemek isteyenler için bugün vergi daireleri saat 00:00'a kadar açık olacak. Bu sebeple 00:00'a kadar vergi dairesinde çalışacak olan memurların 21:00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.
01 Mart 2021, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşların ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personelle ilgili karar alındı.
MUAF TUTULACAKLAR
Yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 00.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacak.
AA