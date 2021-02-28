Türkiye Vergi borcu yapılandırması için son gün! Vergi dairelerinde yoğunluk var

Vergi borcu yapılandırması için son gün! Vergi dairelerinde yoğunluk var

Türkiye

Vergi borcu yapılandırması için son gün! Vergi dairelerinde yoğunluk var

Vergi ve borç yapılandırmada 1 Mart Pazartesi günü borç taksit ödemelerinin ilkinde son gün. Yoğunluğun önlenmesi amacıyla bugün açık olan vergi dairelerinin önünde sabah 7.30'dan beri uzun kuyruklar oluştu.

28 Şubat 2021, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
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7256 sayılı kanun kapsamında vergi borçları ve borçların yapılandırmasına yönelik yapılandırmada başvurular 1 Şubat'a kadar yapıldı. İlk taksit ödemeleri için 1 Mart Pazartesi son tarih olarak belirlenmişti. Yoğunluğun yaşanması engellensin diye İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 81 il valiliğine genelge gönderilmişti. 

Vergi borcu ödemesi, yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacağı duyurulmuştu. 



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜZERGAHLA SINIRLI

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek, yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf durumda.

Vatandaşlar saat 07.30 gibi vergi dairesi önünde sıraya girdi. Vergi borçlarını ödemek isteyenler ve yapılandırma işlemini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu. Uzun kuyruklar meydana geldi. 

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