Vergi borcu yapılandırmasında bugün kritik! Eğer ödeme yapmazsanız...

Vergi borcunu yapılandıranlar için bugün (Pazartesi) son ödeme günü. 7326 sayılı yasa çerçevesinde borcunu yapılandıranların peşin ödeme ya da ilk taksit için ödeme süresi için bugün son gün. Ayrıca ikinci taksit için de son ödeme günü 30 Kasım. Bu her iki taksit zamanında ödenmezse Yapılandırma bozulacak.

5 YAPILANDIRMADAN BU YIL 46.4 MİLYAR LİRA

2022 yıllık programında merkezi bütçenin mevcut durumu ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Gelir tarafında 2016 yılından itibaren çıkarılan yapılandırmalardan elde edilen gelirler yer aldı. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin tek seferlik düzenlemeler kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı yasa uygulanmasından 945 milyon lirası 2021 yılının ilk dokuz ayında olmak üzere toplamda 43.9 milyar lira gelir elde edildi.

2017 yılında yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa kapsamında 2017-2020 yıllarında toplam 5.6 milyar lira ve 2021 yılı ilk dokuz ayında 169 milyon lira tahsilat yapıldı. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı yapılandırma yasa kapsamında ise 1.3 milyar lirası 2021 yılının ilk dokuz ayında olmak üzere toplamda 27.4 milyar lira tahsilat elde edildi. Ayrıca, 2020 yılında yürürlüğe giren 7256 sayılı yasa kapsamında, 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde 21.2 milyar lira ve 2021 yılında uygulamaya konulan 7326 sayılı yasa kapsamında ise 22.7 milyar lira gelir elde edildi. Yapılan beş düzenleme kapsamında, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplamda 46.4 milyar lira yapılandırma tahsilatı elde edildi.

KURUMLAR VERGİSİNİN BÜTÇEYE ETKİSİ

2022 yıllık programında bu yıl kurumlar vergisi tahsilatının bütçe tahmininin 46 milyar lira üzerine çıkarak 151.2 milyar lira olması ve GSYH’ya oranının yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Programda, “Bu artışta, temel olarak kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılması etkili olmuştur” denildi.

2022 yılında gelir ve kurumlar vergisinden oluşan gelir vergileri tahsilatı toplamının GSYH’ya oranla 2021 yılı gerçekleşme tahminine göre 0.2 puan artması ve yüzde 5.5 olmasının beklendiği kaydedilerek, “Bu gelişmede, 2021 yılında yüzde 25 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranının 2022 yılında yüzde 23’e düşecek olmasına rağmen, vergi indirimlerine bağlı oluşan baz etkisi ile ücret, faiz ve diğer gelir vergisi kaynaklarında beklenen gelişmelerin etkili olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Programda, pandemiyle mücadele kapsamında KDV oranlarında yapılan bazı geçici indirimlerin sonlandırılması ile pandemi sonrası normalleşme sürecinde iç talepte ve makroekonomik göstergelerde beklenen olumlu gelişmelerin KDV tahsilatını artırmasının beklendiği belirtilerek, “Bununla birlikte, 2021 yılında yapılandırma uygulamalarından sağlanan yüksek miktardaki gelirin oluşturduğu baz etkisi sonucunda, 2022 yılında dâhilde alınan KDV tahsilatının GSYH’ya oranının 2021 yılı seviyesinin 0.1 puan altında kalması beklenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.