Dünya Vergi cenneti İsviçre bu namını değiştirmeye hazırlanıyor

Vergi cenneti İsviçre bu namını değiştirmeye hazırlanıyor

Dünya

Vergi cenneti İsviçre bu namını değiştirmeye hazırlanıyor

Vergi cenneti olarak bilinen İsviçre bu namını değiştirmek için yeni bir yasa yürürlüğe sunmaya hazırlanıyor.

13 Kasım 2020, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek. Şirketler bu harcamaları gider olarak gösterip ödedikleri gelir vergisini azaltabiliyordu. Vergi cenneti namından kurtulmak isteyen İsviçre'de yeni uygulama 2022'de yürürlüğe girecek.

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Ülkede kamu görevlilerine ödenen rüşvetler halihazırda vergiden düşülemiyordu. İsviçre'de rüşvet 2015 yılında yasaklanmıştı. Hükümet vergi yasasını ceza yasasıyla uyumlu hale getirdiklerini söyledi. Bu uygulamanın sonlanması için yıllardır çağrılar yapılıyordu. 1996'da OECD ülkelerinin yarısı, diğer ülkelerde kamu görevlilerine verilen rüşvetlerin vergiden düşürülmesine izin veriyordu.

2022 yılında yürürlüğe girecek

İsviçre'de şirketlerin bireylere ödedikleri rüşvetler ve suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi için yaptıkları ödemeler vergiden düşürülemeyecek. Şirketler bu harcamaları gider olarak gösterip ödedikleri gelir vergisini azaltabiliyordu. Vergi cenneti namından kurtulmak isteyen İsviçre'de yeni uygulama 2022'de yürürlüğe girecek.

 Ülkede kamu görevlilerine ödenen rüşvetler halihazırda vergiden düşülemiyordu. İsviçre'de rüşvet 2015 yılında yasaklanmıştı. Hükümet vergi yasasını ceza yasasıyla uyumlu hale getirdiklerini söyledi. Bu uygulamanın sonlanması için yıllardır çağrılar yapılıyordu. 1996'da OECD ülkelerinin yarısı, diğer ülkelerde kamu görevlilerine verilen rüşvetlerin vergiden düşürülmesine izin veriyordu.

BBC Türkçe


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