Vergi daireleri arife günü çalışıyor mu? ve Kurban Bayramı’nda vergi daireleri açık mı? soruları bugünün en çok araştırılan konuları arasına girdi. Vergi işlemlerini tamamlamak ve vergi yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirmek istiyor…

VERGİ DAİRELERİ ARİFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz Pazartesi arife günü, öğleden önce idari tatil ilan edildi, öğleden sonrasında ise her yıl olduğu gibi yarım gün resmi tatil olacak. Bu nedenle vergi daireleri öğlen saat 13.00’e kadar açık olacak ve normal faaliyetlerine devam edecek.

KURBAN BAYRAMI’NDA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili 19 Temmuz Pazartesi öğleden sonra başlıyor ve 23 Temmuz Cuma günü son buluyor. Böylelikle kamu kurum ve kuruluşlar 4 buçuk gün resmi tatil yapıyor. Bu nedenle vergi daireleri resmi tatillerde çalışmadığı için Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR? SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Vergi yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak. Yapılandırma için başvurulduğunda iki seçenek sunulacak.

İlki, borcunuzu peşin ödemek; ikincisi ise taksitle ödemek. Borcunu taksitlendirmek isteyen vatandaşlar 6-9-12-18 ay taksit imkanından yararlanacak. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.