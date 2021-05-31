Ekonomi Vergi daireleri önünde uzun kuyruk!

Vergi daireleri önünde uzun kuyruk!

Ekonomi

Vergi daireleri önünde uzun kuyruk!

Gecikme faizi ödememek için vergi dairelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Emlak Vergisi mükelleflerinin, 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihi bugün olunca bir çok belediyenin önünde aynı manzara vardı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 15:31 Son Güncelleme:
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Emlak Vergisi mükelleflerinin, 2021 yılı ilk taksiti için son ödeme tarihinin bugün olması nedeniyle birçok belediyenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bina, arazi ve arsalar sahipleri emlak vergisinde gecikme faizi ödememek için sabahtan itibaren belediyeler önünde kuyruğa girdi. Avcılar Belediyesi önünde de vergi mükellefleri 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesini yapmak için zaman zaman sosyal mesafe kuralını unutarak birbirlerine yakın durarak kuyruğa girerken, kuyruğun uzunluğu 100 metreyi buldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ / DHA

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