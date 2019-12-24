Vergi, harç ve cezalarda 2020 tarifeleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekimde açıkladığı verilere göre; 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 22.58 olmuştu. Buna yeniden değerleme oranı deniyor. Bir sonraki yıl geçerli vergi, harç ve cezaların tespitinde bu oran kullanılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı’nın bunu artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.

MTV’de indirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) zam oranını yüzde 22.58’den 12’ye çekerek indirim yapma yetkisini kullandı. Yani 10.58 puanlık indirim yapıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi tespitinde daha önce aracın motor silindir hacmi ile yaşına bakılıyordu. Ancak 2018 yılı itibarıyla sistem değişti artık. Artık aracın vergisiz fiyatı da vergi hesabında etkili.

İki farklı hesaplama

Yeni sisteme göre 1 Ocak 2018’e kadar tescili yapılan araçlarda MTV aracın yaş ve motor hacmine göre belirlenirken, 1 Ocak 2018 sonrasındaki tescillerde MTV’de yaş, motor hacmi ve aracın vergisiz değeri etkili oluyor. O nedenle 1 Ocak 2018’den önce ve sonra trafik tescili yapılan aynı motor silindir hacmine ve yaşa sahip araçlarda vergi farkı olabiliyor.

En düşük 101 lira

Yüzde 12’lik vergi artışıyla 1 Ocak 2020 itibarıyla en düşük MTV 101 lira olacak. En yüksek MTV 45 bin lirayı aşıyor. Yeni alınacak sıfır km 1600 cc’lik bir araçta vergisiz fiyatı 81 bin liranın üzerindeyse MTV 2.015 lira olarak uygulanacak. Diğer araçlarla ilgili detaylı bilgi TABLO’da yer alıyor.¬