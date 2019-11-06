Vergi, harç ve cezalarda 2020 tarifesi

Yüzde 22.58. Bu da gelecek yıl harçlar, Emlak Vergisi, pasaport ve ehliyet harçları, trafik cezaları, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ve yurtdışından getirilen cep telefonu harçlarının da yüzde 22.58 oranında artabileceğine işaret ediyor.

MTV yüzde 15.9, Emlak Vergisi ise yüzde 11.87 artmıştı

Ancak hükümetin bu oranı azaltma yetkisi bulunuyor. 2018’de yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranına rağmen, MTV yüzde 15.9, Emlak Vergisi ise yüzde 11.87 artmıştı.

Artış oranı henüz kesinleşmese de mevcut veri üzerinden 2020’de vergi, harç ve cezaları sizin için hesapladık.

İşte olası rakamlar...

Kuralları ihlal eden yandı