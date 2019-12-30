Vergi, harç ve cezalardaki artış oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekimde açıkladığı verilere göre; 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 22.58 olmuştu. Buna ‘yeniden değerleme oranı’ deniyor. Bir sonraki yıl geçerli vergi, harç ve cezaların tespitinde bu oran kullanılıyor. Buna göre, bazı vergi, harç ve cezalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020 yılı için yüzde 22.58 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında hesaplandı.

Yere çöp atan yandı

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle, yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı. Konutlarda gürültü yapan, yere çöp atan ve marketlerde poşetleri ücretsiz verene kadar pek çok alanda 2020 yılı için yeni çevre cezaları geldi. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere (yere çöp atana) uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya çıkacak.

Gürültücü komşu 1461 TL ödeyecek

2020’de konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza miktarı, yeni yılda 1461 liraya yükselecek. Araçlarda abartılı egzoz kullanarak gürültü yapanın 3 bin 600 liralık cezası 4 bin 412 liraya çıkacak. Aracının egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara verilen cezalar ise 1546 liradan 1895 liraya yükselecek. Poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için uygulanan 12 lira 37 kuruşluk ceza, 15 lira 16 kuruş olacak.

Trafik cezaları cep yakacak

Yeni yılda trafik cezaları yüzde 22.58 artacak. En düşük ceza 104 lira, en yüksek ceza ise 32 bin 719 lira olacak. Para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Hangi kusurun cezası ne kadar olacak? İşte ayrıntılar:

Kira gelirinde istisna

Kira geliri beyan ederken, belli bir tutar vergiden düşülüyor. Buna istisna tutarı deniliyor. Bu tutara 2019’daki beyanlarda 5400 lira olarak uygulanıyordu. Yeni istisna tutarı 6600 lira olarak belirlendi. Bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen, beyan edilmez veya eksik beyan edilirse istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor. 6600 lirayı aşan gelirlerde ise ödenecek vergi, bu tutar çıkarıldıktan sonra tespit ediliyor

303 bin TL’nin altında

Özel Tüketim Vergisi( II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre de motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 303 bin 200 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna tutuldu.

Cepte abonelik ücreti

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’ne göre; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2020 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 1 Ocak itibarıyla 79 lira olarak uygulanacak. Daha önce 65 liraydı.

MTV yüzde 12 artırıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları ise yeniden değerleme oranı yerine, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 12 oranında artırıldı. En düşük MTV 101 lira olacak, en yüksek ise 45 bin lirayı aşıyor. Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020’de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş oldu. Elektrik kesme bağlama bedeli alçak gerilim için 37 lira 30 kuruş, orta gerilim için 189 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları ise yeniden değerleme oranı yerine, Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 12 oranında artırıldı. En düşük MTV 101 lira olacak, en yüksek ise 45 bin lirayı aşıyor. Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020’de uygulanacak abone bağlantı bedeli 656 lira 70 kuruş oldu. Elektrik kesme bağlama bedeli alçak gerilim için 37 lira 30 kuruş, orta gerilim için 189 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Engellilik indirimi

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretliler ve serbest meslek erbabı, engellilik indiriminden yararlanabiliyor. Gelirlerinin bir kısmı da bu kapsamda Gelir Vergisi’ne tabi tutulmuyor. Ayrıca bakmakla yükümlü olunan engelli kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de indirimden yararlanabiliyor. Buna göre; çalışma gücünün yüzde 80’ini kaybedenler için 1400 lira, çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybedenler için 790 lira, yüzde 40’ını kaybedenler için 350 liralık indirim tutarları dikkate alınacak.



