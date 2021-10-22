Vergi indirimi, yer tahsisi! Yabancılara yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Bölgesel Finans Konferansı’na video mesaj gönderdi. Mesajında uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye gelmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, “Türkiye iş kurma ve iş yapma imkanları açısından uluslararası yatırımcılar için oldukça cazip bir mevzuata sahiptir. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, Gümrük Vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi gibi imkanlar, özellikle stratejik yatırımlar için elverişli şartlar sunuyor” diye konuştu.

ENERJİ, TEKNOLOJİ, GIDA

Sanayileşmenin yanında altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik attıkları adımların ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerin de yatırımcılara yeni fırsat pencereleri açtığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayiinden teknolojiye, finanstan gıdaya kadar işbirliği yapabileceğimiz çok sayıda alan bulunuyor. Yatırımcıların bu fırsatları en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.”

KONTAK KAPATMA YOLUNA GİTMEDİK

Pandemi süresinde Türkiye’nin hem salgınla mücadele hem de ekonomi alanında farklı yöntem benimsediğini belirten Erdoğan, “Salgının en yoğun hissedildiği dönemlerde bile üretim, lojistik, istihdam ve sanayide kontak kapatma yoluna gitmedik. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ’lere, çiftçimize, esnafımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Böylece menfi ekonomik iklimi tedarik zincirlerindeki aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık” dedi.

TÜRKİYE TEDARİKTE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin pandemi koşullarına rağmen 2020’de yüzde 1.8 büyüdüğünü, bu yılın sonunda yüzde 9’luk bir büyüme hedeflediğini ve ihracatta da bir rekora imza atarak yıllık bazda 212 milyar doları geride bıraktığını belirten Erdoğan, “Bu başarılara paralel olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisinin de arttığını görüyoruz. Asya merkezli üretim ve tedarik ağına alternatif destinasyon arayışlarında, ülkemizin isminin daha fazla ön plana çıkması önemli bir kazanımdır” diye konuştu.