TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 64 maddelik Vergi Usulü ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri devam ederken, AK Parti'li milletvekillerinin verdiği değişiklik önergesi ile 4'üncü madde teklif metninden çıkarıldı. Böylece, beyanname tarihlerinde yapılan değişiklikten vazgeçildi.

İktidar ve muhalefet arasındaki görüşmelerin ardından değişikliğe gidildi. Sektörün tepkisine neden olan, gelir ve kurumlar vergisinde beyanname tarihlerinin bir ay öne çekilmesine ilişkin düzenlemeler teklif metninden çıkarıldı. Önergelerin gerekçesinde, gelir vergisi beyannamelerinin mart, kurumlar vergisi beyannamelerinin de nisan ayında verilmesi yolundaki yerleşik uygulamalar doğrultusunda başka yasalarda da düzenlemeler olduğuna işaret edildi. Tarihlerin vergi usül yasasında bir ay geri çekilmesinin, bu düzenlemelerle çelişeceği ve karmaşaya neden olacağı yolundaki itirazlar dikkate alındı. Ayrıca, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinin vergilendirilmesinde yaşanacak karmaşanın da önleneceği bildirildi.

Besti KARALAR/ANKARA (DHA)