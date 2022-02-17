Vergi muafiyetine yeni düzenleme! Kira şartı...

Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisinden muaf tutulan ve daha çok küçük esnafı kapsayan basit usül mükellefleri için rehber hazırladı.

Dükkan kendi üzerine olanlar için, hesaplamada emsal kira bedeli esas alınacak. Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaması gereken muafiyet sahiplerinin, kazançlar konusunda da bazı limitleri sağlaması istenecek. 2022 için, yıllık alımları 200 bin lirayı, yıllık satışları 320 bin lirayı geçenler vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Milli Piyango ve tekel bayilerinde muafiyet için yıllık satış tutarı 400 bin liraya çıkabilecek. Vergi istisnası, 2021'de elde edilen gelirleri de kapsayacak.

Mithat Yurdakul / Milliyet





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