Vergi muafiyetine yeni düzenleme! Kira şartı...
Gelir vergisinden yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, vergi muafiyetinden yararlanmak için işyeri yıllık kirasının 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekecek. Basit usul gelir vergi istisnasından reklamcılar, kuyumcular, emlak alıp satanlar yararlanamayacak. Tarım işçilerini komisyon karşılığı işe yerleştiren dayıbaşları ise gelir vergisinden muaf tutulacak.
17 Şubat 2022, Perşembe 07:29 Son Güncelleme:
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Gelir vergisi istisnasından yararlanan esnaf ve zanaatkarlar için detay düzenlemeler belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisinden muaf tutulan ve daha çok küçük esnafı kapsayan basit usül mükellefleri için rehber hazırladı.
Dükkan kendi üzerine olanlar için, hesaplamada emsal kira bedeli esas alınacak. Ticari, zirai ya da mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaması gereken muafiyet sahiplerinin, kazançlar konusunda da bazı limitleri sağlaması istenecek. 2022 için, yıllık alımları 200 bin lirayı, yıllık satışları 320 bin lirayı geçenler vergi muafiyetinden faydalanamayacak. Milli Piyango ve tekel bayilerinde muafiyet için yıllık satış tutarı 400 bin liraya çıkabilecek. Vergi istisnası, 2021'de elde edilen gelirleri de kapsayacak.
Mithat Yurdakul / Milliyet