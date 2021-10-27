Vergi paketi devrede! Esnaf, çiftçi, fenomen, karavan, ATV, beyanname...

Toplumun bir çok kesimini yakından ilgilendiren vergi paketi, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Esnaf ve çiftçiye vergi muafiyeti sağlayan düzenlemede, sosyal medya fenomenlerinden ve motorlu karavandan alınacak vergiye kadar birçok yenilik var. İşte vergi paketinin detayları...

KÜÇÜK İŞLETMEYE MUAFİYET

Yasaya göre; basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf Gelir Vergisi’nden muaf olacak.

Basit usulde vergiye tabi tutulabilmek için aranan kriterler ise şöyle:

Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 76 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor.

Alım-satım ve üretim işi yapan ve bir yıl içinde 150 bin liraya kadar ürün alıp 240 bin liraya kadar hasılat elde eden esnaf da basit usulde vergilendiriliyor.

Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyor.

Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak da aranan şartlar arasında. m Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Berber, kuaför, terzi, marangoz, dolmuşçu, lastikçi gibi işletmeler bu kapsamda yer alıyor.

ÖTV’DE İNDİRİM YAPILDI

Pandemi döneminde ilginin arttığı motorlu karavanlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ise yeni düzenlemeyle yüzde 220’den yüzde 45’e indirildi. Yüksek ÖTV oranları pazarın gelişmesinin önünde engel olarak görülüyordu. Vergi indiriminin karavan talebini ve üretimi artırması bekleniyor. Motorlu karavanda giderek yükselen ÖTV, yüzde 80’den yüzde 140’a, yaklaşık 7 ay önce de yüzde 220’ye çıkarılmıştı.

YÜZDE 15 STOPAJ

Yasayla, sosyal medya fenomenlerine yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı. Buna göre, sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. Bunun için bankada hesap açılacak. Kazançlar bu hesaba yatacak. Stopaj kesintileri bankalar tarafından otomatik yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise Gelir Vergisi kapsamında alınacak.

TARIM DESTEKLERİ

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi’nden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

ARAZİ ARACINDA ORAN YÜZDE 25

YASANIN GETİRDİĞİ DİĞER YENİLİKLER ŞÖYLE:

Tüm ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı) olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

ATV ve UTV araç tipleri fiziksel ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarife istatistik pozisyonlarında gösterilebildiği için ÖTV kapsamı dışına çıkartılabiliyordu.

Düzenlemeyle bunun önüne geçilmiş oldu.

Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Muhasebecilerin ve mükelleflerin iş yükü azalacak.

Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak. Yüzde 8 olan Konaklama Vergisi’nin yüzde 1 olarak uygulanmasına devam ediliyor.

Bu uygulama 1 Ocak 2023’e kadar sürecek. Daha önce bu tarih 1 Ocak 2022 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek.