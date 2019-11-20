Vergi rekortmenleri arasında Acun Ilıcalı da var

2018 gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk iki sırasındaki isim, adının açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada ise iş adamı Rahmi Koç yer aldı.

Ünlü isimlerden sadece Acun Ilıcalı, 2018 gelir vergisi rekortmenleri arasında ilk 100'e girmeyi başardı. Tv8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri arasında 83'üncü sırada kendine yer buldu.

'Survivor', 'Exatlon', 'MasterChef Türkiye', 'Yetenek Sizsiniz', 'O Ses Türkiye' ve 'Yemekteyiz' gibi çok izlenen programların yapımcısı, 2017 yılında 42'nci olmuştu.

'Aylık geliriniz ne kadar?' sorusunu böyle cevaplamıştı

Acun Ilıcalı, geçen günlerde konuk olduğu canlı yayında "Aylık geliriniz nekadar?" sorusuna, "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. 'İyi kazanıyorum' diyelim" yanıtını vermişti.

'Acun parti verdi' diye bir şey duydunuz mu?

Tv8 kanalının sahibi, "Aylık harcaman ne kadar?" sorusu üzerine ise "Onu bilmiyorum gerçekten. Ayıp olacak ama bilmiyorum. Normal şartlarda bütün gün işteyim zaten. 'Acun parti verdi' diye bir şey duydunuz mu?" ifadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ilk 100'e giremedi

Acun Ilıcalı'nın 41 basamak birden gerilemesinin yanı sıra geçen yıl 83'üncü olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2018 yılında ilk 100'e girememesi dikkat çekti.

'Para kazanmak gibi bir derdim olmadı'

Ünlü yapımcı, "Belli bir seviyeden sonra her istediğin şeyi alabiliyorsun. 7 yıl önce de her istediğimi alabiliyordum. Benim maddi bir amacım olmadığı için 'belli bir yere vardım ve doydum' demiyorum. Kariyersel olarak bir doyum alıyorum. Para kazanmak gibi bir derdim olmadı" şeklinde konuşmuştu.





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