Vergi ve harçlar ne kadar artacak?

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Komisyonlar bu yıl toplanıp 2022-2025 için değerleri belirledi.

Belirlenen rayiç bedellere, yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bu oran, bu yıl için yüzde 18.10 (36.2/2) oldu. Emlak Vergisi değerleri 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18.10) kadar artırılarak hesaplanacak.

Bu oran, Değerli Konut Vergisi’nde uygulanan alt limiti de yükseltti. 5 milyon 227 bin TL olan alt tutar, yüzde 18.10 artırılarak 6 milyon 173 bin TL olarak tespit edildi.

Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin TL üzerinde olanlar Değerli Konut Vergisi’ne tabi olacak.

Buna göre; 6 milyon 173 bin TL ile 9 milyon 260 bin TL arasında olanlar, 6 milyon 173 TL’yi aşan kısmı için binde 3, 12 milyon 347 bin TL’ye kadar olanlar, 9 milyon 260 bin TL’si için 9 bin 261 TL, fazlası için binde 6, 12 milyon 347 bin TL’den fazla olanlar, 12 milyon 347 bin TL’si için 27 bin 783 TL, fazlası için binde 10 vergi ödeyecek. Değeri ne olursa olsun tek konut vergiden muaf.