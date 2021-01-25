Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için son hafta

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren o borçların yapılandırma süresinde son hafta son 1 hafta kaldı. Yarın gece yarısına kadar yapılandırma başvuruları yapılabilecek.

Aynı zamanda bu başvuruların internetten olacağını, yarın gece yarısına kadar süreceğini bir kez daha vurgulayalım. Peki başvurularda son rakamlar ve ödeme tarihleri neler? Detayları CNN TÜRK Ankara muhabiri Arda Erdoğan aktardı.

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Trafik cezalarını görüyoruz. Öğrenim kredisi borçlarını görüyoruz, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş ücretleri yapılandırma kapsamına alındı. Edindiğimiz bilgilere göre şu ana kadar vergi borçları için. 7.073.000 mükellef başvuruda bulundu. 101 milyar 930 milyon liralık borç da yapılandırıldı. Bu kapsamda 3 milyar liraya yakın da tahsilat gerçekleşti.

Söz konusu borçlar için bu bahsettiğimiz vergi cezaları, öğrenim kredileri, emlak vergisi borçlarının da son ödeme tarihini de hatırlatalım.

Son tarih 1 Mart 2021

Yani bu borçlar 1 Mart 2021'e kadar yapılandırılıp ödenmesi gerekiyor. Yine bu yapılandırma paketi kapsamında Genel Sağlık Sigortası borçları da vardı elbette. Genel Sağlık Sigortası borçlarının da yaklaşık 4 milyona yakın kişiyi ilgilendirdiğini ve doğrudan yapılandırma kapsamına alındığını ifade edelim.

Genel Sağlık Sigortasında da şimdiye kadar gelir testi yaptırmayan vatandaşların da 31 Mart 2021'e kadar gelir testlerini yaptırmaları gerekiyor. Onlarında çıkan borçlarını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini de hatırlatalım. Elbette SGK prim borçları da yapılandırma paketi kapsamına alınmıştı. SSK prim borçlarında son ödeme tarihi. 31 Mart 2021 olacak.

Dilerseniz vergi cezaları, öğrenim kredileri, motorlu taşıt borç, kredi, motorlu taşıt vergisi borçları ve aynı zamanda kaçak geçiş ücretlerinin de yer aldığı söz konusu cezalar için şimdiye kadar yapılan başvuru sayısı 7.073.000. Mükellef bu çerçevede 101 milyar 930milyon liralık borç yapılandırıldı. Aynı zamanda 3 milyar liraya yakın da borcun tahsilatının gerçekleştiğini ifade edebiliriz.



