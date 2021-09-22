Vergi yok ve primi devlet ödüyor! Büyük avantaj...

Pandemi önlemleri kapsamında birçok işyeri çalışmalarına ara vermek zorunda kalınca, özellikle gençler evden e-ticaret yöntemi veya işyeri açarak kendi işlerini kurabilmenin arayışına girdi. Pek bilinmese de böyle girişimci gençlere devlet de vergi ve prim teşviği sağlayarak önlerini açıyor. Vergi teşviği, 10 Şubat 2016’dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilere uygulanıyor.

75 BİN LİRA GELİR

Girişimci gençlerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi (3 yıl) boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı Gelir Vergisi’nden istisna tutuluyor. Kazanç istisnasından; mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabiliyor. Teşvikten faydalanmak için sektör ayrımı yok. Girişimci market, lokanta, kafe, eczane, avukatlık bürosu veya başka konuda işyeri açabilir. Hatta evden e-ticaret yapacak olan evini işyeri adresi olarak gösterebilir.

BAŞVURU NEREYE?

Sigorta prim teşviğinden yararlanmak isteyen gençler, bağlı bulundukları vergi dairesinden ‘genç girişimcilerde kazanç istisnası’ belgesi alacak. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine sunarak, teşvikten yararlanabilecek.

BAĞKUR KAPSAMINDA 1 YIL DEVLET ÖDÜYOR

18 yaşını doldurmuş 29 yaşını aşmamış olan genç girişimcilerin bir yıl boyunca Bağkur (4B) primini de devlet ödüyor. Bu yıl için aylık en az ödenen Bağkur prim tutarı 1.234,24 lira. İlk defa Bağkur sigortalısı olan gençler için bu tutarı Hazine karşılayacak. Bir yılının sonunda prim ödemeye başlayacak olan girişimcilerin primlerini düzenli yatırmaları halinde 5 puanlık indirim de sağlanacak. Ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında ise sadece bir ortak prim teşviğinden yararlanabiliyor.

ARANAN KOŞULLAR NELER?

Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek. Aranan diğer koşullar ise şöyle:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi, (çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı ihlal etmiyor).

Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla diğer şartları taşıması.

Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.