Vergide indirim ilaç oldu

Kasım ayında yapılan düzenlemeye göre, mobilya sektöründe KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

SATIŞLAR ARTTI

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV ve enflasyonla mücadele indirimi sayesinde geçen yıl düşen satışların artışa geçtiğini söyledi. Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da Türkiye’de yıllık mobilya satışının 40 milyar lira olduğunu belirterek, “Sektör daralmaya girmişti ama KDV indirimi küçülmeyi durdurdu” dedi.

DEVAM ETSİN

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz ise beyaz eşya ve küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasıyla satışlarda yüzde 30’luk bir artış yaşandığını söyledi. Sıfır ÖTV kampanyasının devam etmesini talep eden Öksüz, “Ayrıca tabak, çatalbıçak gibi diğer züccaciye ürünlerinde de KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesini istiyoruz” dedi.