Vergiler dijital ortamda ödenebilecek

POSTA

Teknolojik gelişmeler devletin daha etkin, hızlı ve daha az bürokrasi ile iş yapmasına da olanak sağlıyor. Bu kapsamda dijital dönüşüme hız veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; e-Belge ve e-Defter zorunluluğu (belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi) için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü.

Serbest meslektekiler...

Bu yolla e-Belge ve e-Defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine çıkması bekleniyor. Diğer yandan tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler gibi) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklar.

Hallerde 1 Ocak'ta

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecek. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olacak.

Adreste kolay değişim

Adresini değiştiren mükelleflerin yeni vergi dairesine müracaat etmesi yeterli olacak. Eski vergi dairesine ilişkin terk işlemleri elektronik sistemler aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamdan elektronik ortama taşınması ile yaklaşık 2 milyar liralık tasarruf sağlandı. 300 bin ağaç kesilmekten kurtuldu.

Yurdışı çıkış harcı artık cepte

Yurtdışı çıkış harçları artık web ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek ve yurtdışı çıkışında pul, makbuz veya dekont ibraz edilmesine gerek kalmayacak. İnteraktif Vergi Dairesi web uygulaması olan ‘ivd.gib.gov.tr’ye girdikten sonra sayfada yer alan ‘Hızlı Ödeme’ bölümündeki ‘Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme’ menüsüne tıklayarak yurtdışına çıkış harcı elektronik ortamda ödenebilecek. Ayrıca, bu işlemler cep telefonu veya tabletler üzerinden ‘İnteraktif Vergi Dairesi’ veya ‘GİB Mobil’ aracılığı ile de yapılabilecek.

Anında aktarım olacak

Yurtdışına çıkışlarda, 50 liralık harcın ödenmesine ilişkin denetimi, çıkış kapılarında görevli emniyet mensupları yapıyor. Harç ödemesinin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması durumunda, ödemeler elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacağından, çıkış kapılarında görevli memurlara makbuz, dekont veya pul gösterilmesine gerek kalmayacak. Bilgilerin aktarılıp aktarılmadığı da ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresinden giriş yaparak ‘Bilgilerim’ ve ‘Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama’ sayfasından kontrol edilebilecek.