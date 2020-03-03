Veri merkezi karar vericilerinin sadece yüzde 29’u var olan tesislerin ihtiyaçlarını karşıladığını, yüzde 6’sı veri merkezlerinin ihtiyaçlarından fazlasını verdiğini söylüyor. Bu bulgular, Forbes Insights ve Vertiv’in “Modern Veri Merkezi: BT Yeni Teknolojilere ve Hiper Bağlanabilrliğe Nasıl Adapte Oluyor?” adlı raporunda yer alıyor. Çalışma, dünyanın farklı bölgelerinden ve sektörlerinden 150 veri merkezi yöneticisi ve mühendisle yapılan bir anketin sonuçlarını inceliyor.

Anket sonuçları, günümüzün dönüşmekte olan veri ekosistemindeki rahatsız edici boyutta planlama ve hazırlık eksikliğini işaret ediyor. Sonuçlara yakından bakıldığında, yöneticiler ve mühendislerin düşünceleri arasında büyük bir tezat bulunuyor. Yöneticilerin yüzde 11’i kendi veri merkezlerinin ihtiyaçların ötesini karşılamak için güncellendiğini söylerken, mühendislerin sadece yüzde 1’i bu fikre katılıyor.

Vertiv Küresel Sınır Bilişim Sistemleri Başkan Yardımcısı Martin Olsen, konu hakkında şöyle konuştu: “Günümüzün veri merkezi büyük işletmelere ait, bulut ve sınır bilişim kaynaklarını bir araya getirmek üzere dönüşüm geçirirken, organizasyonel bilişim ihtiyaçlarını ve iş hedeflerini yakalayabilmek için kapsamlı bir planlama ve öngörü gerekiyor. Ancak şu da net, birçok kurum bu alanda geride kalıyor. Bunu da değerlendirdiğimizde, iş dünyasında değişimi yakalayıp önüne geçebilmek için hatırı sayılır bir yatırım ve aktivitenin gerçekleştiğini görüyoruz.”

Ankette yer alan diğer dikkate değer sonuçlar şu şekilde:

CIO ve CTO’ların %92’si kendi işleri için yakın gelecekte daha yüksek indirme hızlarına ve düşük gecikme sürelerine ihtiyaç duyacaklarını belirtiyor.

Yüzde 63’ü bant genişliği ihtiyaçlarının her an karşılanmasında zorluk yaşadıklarını söylüyor.

Güvenlik (%45) ve bant genişliği (%43) en çok gelişme beklenen iki alan.

Güvenlik (%43), yedekleme ve acil durum hazırlığı (%33), yeni teknolojileri entegre etme (%28) ve bant genişliği (%27) şirketlere rekabet avantajı sağlayan en önemli özellikler.

Katılımcılar kendi kurulumunu yapan ve kendini iyileştirebilen veri merkezleri konusunda kendilerinden emin. Yüzde 24’ü 2025 yılına kadar kendilerine ait veri merkezlerinin yarıdan fazlasının kendini ayarlayabilen, %32’si ise yarıdan fazlasının kendini iyileştirebilen özellikte olacağını belirtti.