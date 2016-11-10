

İşte verilen kiloyu korumak için yapılması gerekenler:

Kilo vererek istediği fiziğe sahip olan kadınların yaptıkları hataların başında kilolarını koruyamamak ve yeniden kilo almak geliyor. Maalesef çeşitli yöntemlerle zayıflayanların yüzde 70'inden fazlası kilolarını yeniden alıyorlar. Peki verdiğiniz kiloyu korumak için neler yapmalısınız?- Sadece diyet yaparken değil, tüm hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmanız gerekiyor. Yani diyeti bir dönem gibi değil yaşam biçimi olarak benimsemelisiniz.- Fazla yediğinizi düşündüğünüz bir günün ertesinde 2-3 litre su içerseniz kilonuzu korursunuz.- Öğünleriniz en az dört tane olmalıdır. Sabah, öğle, öğleden sonra, akşam ve gece. Sadece bir öğün yiyip diğer öğünleri geçiştirmek yapılan bir başka hatadır.- Unlu mamüller, yağlı yiyecekler, şekerlemeler vb kalori bakımından zengin yiyeceklerden uzak durulmalıdır.- İpin ucunu kaçırdığınızı düşündüğünüzde, o günün akşamı ve ertesi günün öğlenini çorba, salata, zeytinyağlı, yoğurt, meyve gibi hafif besinler tüketerek, alınan fazla kalorileri, dengelemeye çalışabilirsiniz.