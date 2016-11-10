Verilen kiloyu korumak için yapılması gerekenler
Fazla kilolarınızdan kurtuldunuz ve amaçladığınız kilonuza ulaştınız. Peki, şimdi ne yapmanız gerekiyor? İşte verilen kiloyu korumak için yapılması gerekenler...
Kilo vererek istediği fiziğe sahip olan kadınların yaptıkları hataların başında kilolarını koruyamamak ve yeniden kilo almak geliyor. Maalesef çeşitli yöntemlerle zayıflayanların yüzde 70'inden fazlası kilolarını yeniden alıyorlar. Peki verdiğiniz kiloyu korumak için neler yapmalısınız?
- Sadece diyet yaparken değil, tüm hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmanız gerekiyor. Yani diyeti bir dönem gibi değil yaşam biçimi olarak benimsemelisiniz.
- Kilo koruma yollarının en başında protein ve karbonhidrat oranlarını dengede tutmak gelir.
- Fazla yediğinizi düşündüğünüz bir günün ertesinde 2-3 litre su içerseniz kilonuzu korursunuz.
- Diyet yaparak kilo verdiniz ve koruma programı uygulamaya başladınız. Ne yazık ki dayanamadınız ve koruma programını bozdunuz. Endişe etmenize gerek yok. Aldığınız yağlar, yağa dönüşmeden hemen önleminizi alın. Normal zamanda aldığınız su ve protein miktarını 1,5 katına çıkartın. Karbonhidratı azaltarak yağlanmayı en aza indirmiş olursunuz.
- Öğünleriniz en az dört tane olmalıdır. Sabah, öğle, öğleden sonra, akşam ve gece. Sadece bir öğün yiyip diğer öğünleri geçiştirmek yapılan bir başka hatadır.
- Öğünlerinizi hazırlarken bir öğün karbonhidratlı yiyecekler, diğer öğünleri protein ve sebze ile hazırlayabilirsiniz.
- Unlu mamüller, yağlı yiyecekler, şekerlemeler vb kalori bakımından zengin yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
- Tabi ki istediğimiz, sevdiğimiz, keyif aldığımız besinleri tüketebilirsiniz ancak kilo almak istemiyorsanız enerji dengesini sağlamak çok büyük önem taşıyacaktır.
- İpin ucunu kaçırdığınızı düşündüğünüzde, o günün akşamı ve ertesi günün öğlenini çorba, salata, zeytinyağlı, yoğurt, meyve gibi hafif besinler tüketerek, alınan fazla kalorileri, dengelemeye çalışabilirsiniz.
Kilo vermeniz durduysa bunlara dikkat edin!
İşte verilen kiloyu korumak için yapılması gerekenler:
- Sadece diyet yaparken değil, tüm hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmanız gerekiyor. Yani diyeti bir dönem gibi değil yaşam biçimi olarak benimsemelisiniz.
- Kilo koruma yollarının en başında protein ve karbonhidrat oranlarını dengede tutmak gelir.
- Fazla yediğinizi düşündüğünüz bir günün ertesinde 2-3 litre su içerseniz kilonuzu korursunuz.
- Diyet yaparak kilo verdiniz ve koruma programı uygulamaya başladınız. Ne yazık ki dayanamadınız ve koruma programını bozdunuz. Endişe etmenize gerek yok. Aldığınız yağlar, yağa dönüşmeden hemen önleminizi alın. Normal zamanda aldığınız su ve protein miktarını 1,5 katına çıkartın. Karbonhidratı azaltarak yağlanmayı en aza indirmiş olursunuz.
- Öğünleriniz en az dört tane olmalıdır. Sabah, öğle, öğleden sonra, akşam ve gece. Sadece bir öğün yiyip diğer öğünleri geçiştirmek yapılan bir başka hatadır.
- Öğünlerinizi hazırlarken bir öğün karbonhidratlı yiyecekler, diğer öğünleri protein ve sebze ile hazırlayabilirsiniz.
- Unlu mamüller, yağlı yiyecekler, şekerlemeler vb kalori bakımından zengin yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
- Tabi ki istediğimiz, sevdiğimiz, keyif aldığımız besinleri tüketebilirsiniz ancak kilo almak istemiyorsanız enerji dengesini sağlamak çok büyük önem taşıyacaktır.
- İpin ucunu kaçırdığınızı düşündüğünüzde, o günün akşamı ve ertesi günün öğlenini çorba, salata, zeytinyağlı, yoğurt, meyve gibi hafif besinler tüketerek, alınan fazla kalorileri, dengelemeye çalışabilirsiniz.
Kilo vermeniz durduysa bunlara dikkat edin!