ABD menşeli çok uluslu telekomünikasyon şirketi Verizon, AOL ve Yahoo markalarının bulunduğu medya grubunu 5 milyar dolara varlık yönetim şirketi Apollo Global Management'a satıyor.

İki şirketten yapılan açıklamaya göre Verizon şirkette yüzde 10 hisse sahibi olmaya devam edecek ve içinde TechCrunch, Yahoo Finance ve Engadget gibi online medya şirketlerini içeren Yahoo ve AOL markaları sadece "Yahoo" markası altında birleşecek.

Verizon AOL'u 2015'te 4,4 milyar dolara almış, 2017'de de Yahoo'yu 4,5 milyar dolara almıştı.