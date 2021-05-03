Bilim & Teknoloji Verizon, Yahoo ve AOL'u 5 milyar dolara satıyor

Verizon, Yahoo ve AOL'u 5 milyar dolara satıyor

Bilim & Teknoloji

Verizon, Yahoo ve AOL'u 5 milyar dolara satıyor

Verizon, içinde çeşitli medya şirketlerini barındıran AOL ve Yahoo'yu satın aldığının yarı fiyatınıa Apollo Global Management'e satacağını açıkladı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 15:43 Son Güncelleme:
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ABD menşeli çok uluslu telekomünikasyon şirketi Verizon, AOL ve Yahoo markalarının bulunduğu medya grubunu 5 milyar dolara varlık yönetim şirketi Apollo Global Management'a satıyor.

İki şirketten yapılan açıklamaya göre Verizon şirkette yüzde 10 hisse sahibi olmaya devam edecek ve içinde TechCrunch, Yahoo Finance ve Engadget gibi online medya şirketlerini içeren Yahoo ve AOL markaları sadece "Yahoo" markası altında birleşecek.

Verizon AOL'u 2015'te 4,4 milyar dolara almış, 2017'de de Yahoo'yu 4,5 milyar dolara almıştı.

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