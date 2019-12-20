Dünyaca ünlü lüks moda markası Versace, 2019 sonbahar-kış koleksiyonunda ışıltılı tasarımlara göz kırpmıştı. 2019 sonbahar kış koleksiyonu için, Versace, Batı Amerika'nın pop kültüründen esinlendi. Fırfırlar, Swarovski taşları ve dantellerle süslenen kıyafetler, Versace'nin sonbaharında göz dolduruyor. Lüks marka, metaller ışıltılı parçalar, büyük payetler ve grafik baskılar ile tasarımlarına parti havası kattı. Ancak ATELIER VERSACE FALL/WINTER 2019 COLLECTION'da göze çarpan bir elbise, dünya starı Dua Lipa'nın da dikkatini çekmiş gibi görünüyor.









Geçtiğimiz gün, Jimmy Fallon The Tonight Show'a konuk olan Dua Lipa, gül kurusu ışıltılı Versace elbisesiyle adeta sunucudan rol çaldı. 24 yaşındaki Dua Lipa, mini elbiseyi gölgeleyecek fazladan hiçbir aksesuar takmadı. Elbiseyle aynı tonlarda parlak yüksek topuklular giyerek tarzını tamamladı.

Öte yandan, Versace tarafından yapılan açıklama, elbisenin bir eşinin daha olmadığı ve artık satılmayacağı yönünde.

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