Vertigo atakları önlenebilir mi?

Baş dönmesi hastalığı olarak bilinen vertigo, hastalarda göz kararması ve dengesizlik sorunlarına yol açabilir. Bazı hastalarda bu belirtilere ek olarak bulantı, kusma, işitme kaybı belirtileri de görülebilir.

Kulak, vücudumuzda dengeyi sağlama fonksiyonuna sahiptir!

İşitme ve denge sinirlerinin beyine iletilmesi ile denge fonksiyonları devreye girmektedir. İç kulak denge sistemi dönme şeklindeki hareketleri algılayıp yarım daire kanalları ve doğrusal hareketleri algılayarak vestibül adı verilen iki farklı bölümden oluşur. İçi sıvı ile dolu olan bu iki bölüme “labirent” denilmektedir. Başın hareketi ile iç kulaktaki sıvı hareket eder. Baş hareketine, şekline ve yönüne göre uyarılan farklı sinir uçları beyine başın hareketini bildiren sinyaller göndermektedir. Eğer bir iç kulaktaki denge merkezi bozuk çalışır ise beyne giden sinyallerdeki simetri bozulur. Bu bozulma dengenin bozulduğu hissine sebep olur. Denge hissinin bozulmasıyla beraber vertigo şikayetleri kendini belli eder.

Vertigo, hastalığın oluşumuna göre periferal ve santral olarak ikiye ayrılmaktadır. Periferal vertigo hastalığı iç kulakta meydana gelen bozukluklar sebebiyle oluşmaktadır. Santral vertigo ise beyinde bulunan denge merkezindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bilinen ek belirtilerinin bazıları ise; çift görme, konuşma bozukluğudur. Özellikle bu vertigo çeşidinde denge bozukluğu sıklıkla görülmektedir.

Vertigo ataklarını önlemek mümkün!

Vertigo tedavisi mümkün bir hastalıktır. Kişilerin yaşadığı şikayetlere ve hastalığın durumuna göre uygun tedavi yöntemi sayesinde hastalık ile başa çıkabilir. Yaşanabilecek vertigo ataklarının önlemesinde ise yapılabilecekler şunlardır;

- Hayatınızdan stres faktörlerini çıkarın. Stres, vertigo hastalığının oluşumunda oldukça etkili bir faktördür. Bu sebeple strese ne kadar az kalınırsa vertigo atakları aynı derecede ertelenmektedir.

- Ani ve hızlı hareketlerden uzak durun. Ani hareketler kulak kristallerinin yerinden oynamasına yol açabilir.

- Ağır ve şiddet içeren sporlar yerine daha sakin ve yavaş sporları tercih edebilirsiniz.

- Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Bağışıklık sistemi güçlü kişilerde vertigo belirtileri ve atakların yaşanma sıklığı oldukça düşüktür.

- Dengenizi korumak için yeterli miktarda su tüketin. Çay, kahve gibi içecekler kulakta sıvı artışına sebep olabileceği için bu tarz içeceklerin tüketme miktarını sınırlayın.

Atak anında ne yapılabilir?

Vertigo atağı anında kendinizi güvenli bir alana alın ve oturur pozisyonda atağın geçmesini bekleyin. Araç kullanıyorsanız sakince kenara çekerek beklemelisiniz. Atakların sakinleşmesinde en etkili yol ise sabit bir noktaya bakılmasıdır.





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