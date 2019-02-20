Toplumda sık karşılaştığımız hastalıkların başında vertigo geliyor. Vertigo’da sık yaşanan baş dönmelerinin yanında kulak çınlaması, bulantı, kusma gibi şikayetler de görülebiliyor. Vertigo kökenli aşırı baş dönmesi normal hayatı kabusa çevirebilir. Peki, Vertigo nedir, belirtileri nelerdir? Vertigo tedavisi mümkün mü? İşte merak edilen soruların cevapları…

Vertigo, baş dönmesi olarak bilinir, bir hastalıktan ziyade bir belirtidir, tek başına bir durum olabileceği gibi beraberinde belli başlı ek şikayetlerle bazı hastalıkların veya organların problemini yansıtabilir.

VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigonun çeşitli orta ve iç kulak hastalıklarına bağlı olabileceği gibi ritim bozuklukları, beyin damarları ile ilgili sorunlar, yüksek tansiyon, kan şekeri ve lipid bozuklukları, hormonal dengesizlikler, özellikle kafa travmaları sonrası, migren, çeşitli ilaçların yan etkisi, kansızlık gibi birçok hastalığa eşlik edebilir. Altta yatan bir başka problemin belirtisi olup, hastalık değildir.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle hastanın dengesini korumasına güçlükle başlar. Aniden ortaya çıkabilir. Şiddetli Vertigo atakları birkaç saniye sürebileceği gibi 24 saate kadar uzayabilir. Baş dönmesine aynı zamanda bulantı, kusma, terleme, kulak çınlaması, işitme kaybı, kulakta dolgunluk hissi, ateş, görme bozukluğu, halsizlik, kuvvet kaybı ve hissizlik eşlik edebilir. Tüm bu belirtiler hastanın yaşamını alt üst edebilecek kadar büyük sorunlara yol açabilir.

RUHSAL SORUNLAR VERTİGOYU TETİKLEYEBİLİR

Vertigo tanısı ve tedavisinde ilaç ve cerrahi uygulamalar yanında stres de sorgulanmalıdır. Stresin giderilmesine yönelik destek alınmalıdır. Depresyon, anksiyete, panik atak ve uyku bozuklukları gibi ruhsal hayatımızdaki sorunlar vertigonun ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Anksiyete ya da panik atak sırasında aşırı nefes almaya (Hiperventilasyon) bağlı vertigo en bilinen stres kaynaklı vertigo nedenidir. Özellikle yoğun iş ortamı şartlarında çalışanlarda kronik yorgunlukla birlikte, kronik stres vertigonun kalıcı ve tekrarlayıcı bir hale dönüşmesine neden olabilir. Diğer sık görülen stress vertigo ilişkisi de genellikle şiddetli bir baş dönmesi atağı geçiren kişilerde oluşan her an tekrar baş dönmesi olacakmış korkusudur.

Baş dönmesi şikayeti ile hekime başvuran hastaya kulak muayenesi ve nörolojik muayene yapılarak sorunun kulakta mı yoksa beyinde mi olduğu ile ilgili fikir edinmeye çalışılır. İşitme testi, iç kulakla ilgili denge testi, Beyin elektrosu (EEG), Tomografi veya MR incelemeleri yapılabilir.

VERTİGO TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Tedavide asıl önemli olan nedenin bulunmasıdır. Vertigo tedavisi 4 aşamada yapılır:

1.Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (stres, alkol, sigara, kafein, tuz v.b.)

2.Tetikleyici pozisyondan kaçınma

3.İlaç tedavisi ve denge egzersizleri

4.Orta kulağa ya da beyinde saptanan lezyona yönelik cerrahi tedavi.

VERTİGO İÇİN ÖNERİLER

Stresten uzak durun, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenin ve doğal ve organik ürünler tüketin. Mümkün olduğu kadar güneşlenin ve sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemlidir. Tuzu azaltın çünkü tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebiliyor.

Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.

Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Başınızı hızlı sağa sola çevirmeyin. Hızlı araba kullanmayın



