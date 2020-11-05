Bu anlaşma Vertiv’in Vertiv İş Ortağı Programı’nın (VPP) önemli bir parçası olmasıyla da öne çıkıyor. Vertiv İş Ortağı Programı, veri merkezinde ve geniş kapsamlı BT ortamında hızla artan müşteri beklentilerini karşılamak için Vertiv’in hızla büyüyen iş ortağı ağına avantaj sağlıyor. Bu beklentiler arasında sınır bilişim (edge computing), dijitalleşme ve diğer güçlü trendler dikkat çekiyor.

Başta kesintisiz enerjiye ulaşım olmak üzere edge computing gelecek dönemde ülkelerin gelişiminde kritik rol oynayacak. Gartner’ın da 2020 yılında hazırladığı raporda dijital altyapıda anahtar teknolojiler arasında edge computing’in önemli bir yeri olduğunun altını çiziliyor. Edge computing 2020-2023 arasında yüksek kaliteli dijital deneyime duyulan talebi karşılamak için en hızlı büyümesini yaşayacak.



