Vertiv, ufak veri merkezleri için yeni çözümünü tanıttı

Vertiv Environet Alert, uygun maliyetli ve kullanımı kolay olmasıyla, bu tip ortamlardaki izleme ve yönetim araçlarının getirdiği iki yaygın bariyeri ortadan kaldırıyor ve çözüm, küresel olarak sunuluyor.

Yeni çözüm, kritik altyapı sistemleri için gerçek zamanlı, tedarikçiden bağımsız izleme çözümü sunarak, bu sistemler risk altındayken ilgili personeli anında uyarıyor. Yazılım, kullanıcılara görünürlük ve veri sağlayan, yeni, modern ve sezgisel kullanıcı ara yüzü ile tek katmanlı bir çözüm olarak işlev görüyor. Kullanıcılar, izlenen ve raporlanan veri noktalarını özelleştirerek, işlerini en etkin şekilde korumak ve iyileştirmek için gerekenlere odaklanabiliyor.

Vertiv Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Hizmet ve Yazılım Çözümleri Başkan Yardımcısı Mike O’Keeffe görüşlerini şu şekilde aktardı, "Özel bir amaç için üretilmiş veri merkezi görüntülemesi, işletmelere görünürlük (görüş kabiliyeti) sağlamak ve risk ve maliyetleri azaltmak için kilit rol oynuyor, ancak küçük boyuttaki işletmeler için ekonomik anlamda uygun olan çok az sayıda çözüm bulunuyor. Vertiv Environet Alert, küçük ve orta ölçekli işletmelere önemli altyapılarıyla bağlantıda kalabilmeleri ve iş sürekliliğini garanti edebilmeleri için gerekli görüntüleme hizmetlerini sunuyor.

Vertiv Environet Alert, ufak veri merkezi ve sınır tesislerini kullanan sağlık, finansal hizmetler, kamu, eğitim ve diğer sektörler gibi dikeylerdeki şirketlere üstün bir izleme, uyarı, trend belirleme ve veri organizasyonu kabiliyeti sunuyor. Çözüm, diğer ağ yönetim araçları, veri merkezi altyapı yönetim (DCIM) yazılımı ve bina yönetim sistemleri üzerindeki ağ operasyonlarında tam bir görünüm sağlayan ve bu sistemlerin yönetimini mümkün hale getiren hazır bir API ile entegre olabiliyor ve SNMP cihazlarıyla uyumlu çalışıyor.