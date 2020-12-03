Vertiv, veri merkezi soğutma pazarının global lideri oldu

Veri merkezi operatörleri, verimliliği daha fazla artırmanın ve giderek daha fazla enerji tüketen hesaplamalarla başa çıkmanın yollarını aradıkça, sıvı soğutma türleri gibi yeni teknolojilerin büyüyeceği tahmin ediliyor.

Omdia’nın, 2020’nin sonlarında yayınlanan ve 2018 ile 2019 verilerine dayanan Veri Merkezi Termal Yönetim Raporu 2020, Vertiv’in küresel veri merkezi soğutma pazarında yüzde 23,5’lik bir paya sahip olduğunu belirtiyor. Bu oran Vertiv’in en yakın rakibinden yüzde 10 daha fazla. Omdia’ya göre 2020’de 3,3 milyar dolar olan veri merkezi termal teknolojisi pazarının 2024’te 4,3 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Vertiv ayrıca yüzde 37,5’lik pazar payıyla çevre termal teknolojler pazarının lideri. Üstelik bu konumuyla sektördeki ikinci büyük tedarikçiden yüzde 20 daha fazla paya sahip.

Rapor, pazar konumunu analiz etmenin yanı sıra, veri merkezi soğutma teknolojisinin nasıl geliştiğine dair iç görü ve bilgi de sağlıyor. Soğutucular ve çevre soğutma gibi yerleşik teknolojiler, pazarın büyük bir bölümünü oluşturmaya devam edecekler. Omdia’ya göre split DX, veri merkezi termal yönetiminde hala birincil ısı atım şekli ancak soğutulmuş ve doğrudan evaporatif ısı atımı da ivme kazanıyor. Ayrıca bulut ve sunucu barındırma hizmet sağlayıcılarının yakaladığı hızlı ivmeyle hava taşıma birimleri (AHU) de çift haneli büyüme sağladı.

Omdia, sıvı soğutma türlerinde (daldırma soğutma ve doğrudan çipe soğutma) 2020 ve 2024 yılları arasında ikiye katlanacak güçlü bir büyüme öngörüyor. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gereksinimlerinin yanı sıra çip ve sunucu enerji tüketimindeki artış, edge büyümesi, kabine yoğunlukları gibi çeşitli faktörler bu değişime katkıda bulunuyor.

EMEA’da Vertiv, Geoclima ile ortaklaşa geliştirilen yeni ve oldukça gelişmiş yağsız turboor kompresörlü soğutma grubu Vertiv Liebert OFC’yi duyurmuştu. Liebert OFC, R1234ze dahil olmak üzere düşük GWP soğutucu akışkanları kullanmak ve yüksek enerji verimliliği sağlamak için tasarlandı. Dahası, zemine monte hava soğutma serisinin tamamı -hızlı kompresörlere sahip Vertiv Liebert PDX ve soğutulmuş su serisinde yer alan en yeni Vertiv Liebert PCW de dahil- azami verimliliği yakalamak için yakın zamanda yeniden tasarlandı.